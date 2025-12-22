Xe bồn ủi bay xe con giữa ngã tư

Bắc NinhChiếc xe con lao nhanh tới giữa ngã tư, cùng lúc xe bồn lao đến nên húc ngang hông và kéo đi, hôm 21/12 tại Trung Chính.

Xe bồn ủi xe con lật xuống mương Video: CTV

Tình huống giao thông: Đường làng khá vắng vẻ, chiếc xe con lao ra giữa ngã tư thì từ hướng vuông góc một chiếc xe bồn cũng chạy đến khá nhanh. Không thể phanh kịp, xe bồn đâm dính vào ngang hông xe con, đẩy thêm hàng chục mét rồi cả hai rơi xuống rãnh. Chưa rõ thương vong và thiệt hại về tài sản.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi đến nút giao, lối mở cần giảm tốc độ, dành khoảng cách an toàn để quan sát phòng mọi tình huống bất ngờ xảy ra. Đặc biệt, các xe từ lối nhỏ cần nhường đường cho xe đi ở đường chính, nhất là khi quan sát thấy những xe to như xe tải, xe bồn container nhiều điểm mù và khó khăn hơn trong việc phanh gấp.

Nguyên Vũ