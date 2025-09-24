Xe bồn tông hai phụ nữ đi xe máy

Nghệ AnXe bồn chở bêtông tươi khi rẽ từ quốc lộ 1 vào phường Vinh Hưng thì tông trực diện xe máy khiến hai người phụ nữ tử vong, sáng 24/9.

Khoảng 9h, xe bồn chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, khi băng qua đường sắt để đi vào một tuyến đường dân sinh ở phường Vinh Hưng thì tông trúng xe máy chở bà Nguyễn Thị Dân, 50 tuổi và bà Phạm Thị Thuật, 60 tuổi, cùng trú xã Hải Lộc.

Cú tông trực diện khiến bà Dân và Thuật văng xuống đường, bị xe bồn cán qua, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 24/9 tại phường Hương Vinh. Ảnh: Hùng Lê

Tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân nằm dưới bánh xe bồn, xe máy biến dạng. Xung quanh dầu và vệt máu đổ loang lổ.

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn rộng khoảng 6 m, gần vị trí giao cắt với đường sắt.

Công an tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ tới phân luồng giao thông, đầu giờ trưa hiện trường được giải phóng. Nguyên nhân tai nạn đang điều tra.