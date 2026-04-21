Xe bồn rơi xuống vực sâu 100 m, tài xế tử vong

Sơn LaXe bồn chở nước javen rơi xuống taluy âm trên quốc lộ 37 đoạn qua bản Cao Đa, xã Bắc Yên khiến tài xế tử vong, sáng 21/4.

Khoảng 2h15, xe bồn biển Vĩnh Phúc cũ (nay là Phú Thọ) chở nước javen di chuyển trên quốc lộ 37 theo hướng Phú Thọ - Sơn La. Khi tới dốc Cao Đa, xe bất ngờ lao qua lớp hộ lan rồi rơi xuống vực sâu khoảng 100 m.

Nam tài xế 37 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ, rơi khỏi cabin, tử vong tại chỗ. Xe bồn biến dạng, phần đầu và bồn xe bung ra. 10 trụ hộ lan lốp, 12 m hộ lan tôn sóng hai tầng bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 21/4. Ảnh: Xuân Hoa

Chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng cứu hộ huy động xe cẩu đưa thi thể nạn nhân, phương tiện lên mặt đường. Nhà chức trách xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn là tài xế buồn ngủ.

Quốc lộ 37 dài hơn 400 km, là tuyến đường huyết mạch kết nối các tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La với đồng bằng sông Hồng gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Riêng đoạn qua tỉnh Sơn La dài gần 100 km, địa hình nhiều dốc cao, vực sâu cùng với hàng trăm vị trí cua gấp, che khuất tầm nhìn.

Việt An