Xe bồn phát nổ, ít nhất 35 người hôi xăng thiệt mạng

NigeriaXe bồn phát nổ ở bang Niger khi đám đông đang hôi xăng, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

"Xe bồn chở nhiên liệu bị lật và bắt đầu rò rỉ. Mọi người đổ xô đến hứng xăng. Chiếc xe phát nổ và họ bị bỏng", Ibrahim Hussaini, điều phối viên địa phương của cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia, hôm 21/10 cho hay.

Vụ nổ trên tuyến xa lộ Bida-Agaie ở bang Niger, miền trung đất nước, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác định danh tính tài xế, chủ sở hữu xe bồn và nguyên nhân tai nạn.

Hiện trường vụ nổ xe bồn ở bang Niger, miền trung Nigeria ngày 21/10. Ảnh: iLKHA News

Thống đốc bang Niger, Umaru Bago, bày tỏ rất đau lòng khi chứng kiến cảnh người dân bất chấp nguy hiểm, cố thu gom xăng dầu từ những chiếc xe bồn bị lật. "Thêm một sự việc đau lòng, khó khăn và bi thảm đối với người dân và chính quyền bang", ông Bago nói.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã chấm dứt trợ cấp nhiên liệu và kiểm soát tiền tệ sau khi nhậm chức vào tháng 5/2023, nhằm phục hồi nền kinh tế. Những thay đổi này gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở quốc gia đông dân nhất châu Phi, khiến người dân chấp nhận nguy hiểm để có được xăng.

Tai nạn xe bồn cũng thường xảy ra ở Nigeria, nơi đường sá xuống cấp, tài xế lái xe quá tốc độ và người dân luôn cố thu gom nhiên liệu sau những tai nạn như vậy. Hồi tháng 1, ít nhất 98 người thiệt mạng tại bang Niger khi người dân cố chuyển xăng từ xe bồn gặp nạn sang xe tải.

Sau thảm kịch đó, Tổng thống Tinubu phát động chiến dịch quốc gia nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về rủi ro và tác động đối với môi trường trong việc thu gom nhiên liệu từ xe bồn gặp nạn.

Huyền Lê (Theo AFP, AP, Express Tribune)