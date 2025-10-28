Hưng YênXe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ khi mắc kẹt vào barie trong khu công nghiệp Phố Nối A, tối 28/10.

Khoảng 19h, xe bồn chở khí hóa lỏng biển Hà Nội di chuyển vào tuyến đường thuộc khu công nghiệp Phố Nối A. Khi tới đầu khu công nghiệp, phần bồn chứa nhiên liệu của xe bị mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao chắn ngang đường.

Chỉ khoảng chưa đầy một phút, xe bồn phát nổ tạo tiếng động như bom, mặt đất rung chuyển. Nhiều người đi đường hoảng sợ, có người bỏ cả xe máy để chạy.

Xe bồn phát nổ khi mắc kẹt vào barie Khoảnh khắc xe bồn phát nổ. Video: Huy Hoàng

Dừng cách xe bồn khoảng 30 m, tài xế Hoàng kể vụ nổ tạo ra hơi nóng "khủng khiếp", khiến xe tải của anh bị vỡ kính phụ, cháy hết bạt xe. Một xe tải khác đi phía sau cũng bị ảnh hưởng.

"Đến giờ tôi vẫn chưa hết sợ, phải may mắn lắm mới không bị ảnh hưởng tới tính mạng", anh Hoàng nói, cho biết lúc xe phát nổ tài xế vẫn mắc kẹt bên trong.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, giao thông qua khu vực rất đông. Đường cũng bị tắc hơn 2 km. Hiện chưa rõ số người bị thương, nhà chức trách đang dập lửa.

Việt An