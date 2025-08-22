Trung QuốcXe trộn bê tông mất phanh trên đoạn đường xuống dốc và đâm một loạt xe ở cả hai chiều đường.

Xe bồn mất phanh đâm dồn một loạt ôtô Video: Huiwangfengshi

Tai nạn giao thông xảy ra ngày 19/8 tại thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông. Xe bồn chở đầy hàng bị hỏng phanh khi đang xuống dốc dẫn đến mất lái và lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào nhiều phương tiện khác.

Một chiếc xe điện Xiaomi YU7 màu xanh ngọc lục bảo ở làn ngược chiều xe bồn tông trực diện và sau đó bị đẩy xoay 180 độ, khiến hư hỏng nặng. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, tài xế này đang quay video ghi lại cảnh hiện trường, với vô số đồ đạc từ các xe bị đâm rơi ra đường. Nhiều người bị thương.

Điều tra sơ bộ cho thấy hệ thống phanh trên xe bồn bị hỏng. Cảnh sát giao thông thành phố Xích Phong cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn là một đoạn dốc dài, và xe hạng nặng nếu không được bảo dưỡng đúng cách rất dễ bị hỏng phanh.

Xe điện Xiaomi YU7 hư hỏng nặng sau cú đâm trực diện của xe bồn. Ảnh: FanXiao7

Video của chủ xe Xiaomi đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng mặc dù vụ tai nạn rất nghiêm trọng, nhưng là một ví dụ điển hình về hiệu suất an toàn của xe năng lượng mới trong điều kiện vận hành khắc nghiệt. "Khi một chiếc sedan gia đình va chạm trực diện với một xe bồn nhiều tấn, việc những người trong xe có thể tự thoát ra đã là một minh chứng cho sự tiến bộ trong lĩnh vực an toàn ôtô".

Vào ngày 20/8, một phóng viên của Red Star News liên lạc với ông Lý, tài xế xe Xiaomi YU7. Người đàn ông 50 tuổi có hơn 20 năm kinh nghiệm lái xe và điều hành một doanh nghiệp gia công thép không gỉ ở An Huy. "Tôi đã đợi hàng tháng trời để mua chiếc xe này và vừa nhận xe vào ngày 16/8. Tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đường dài đến Nội Mông cùng vợ thì gặp tai nạn ở Xích Phong". Người vợ bị gãy 3 ngón tay, nhưng những thương tích khác không nghiêm trọng.

"Tôi không ngờ lại được chú ý đến vậy", ông nói. "Tôi không có ý định nói rằng thương hiệu xe nào an toàn hay không an toàn, mà chủ yếu muốn ghi lại trải nghiệm thoát khỏi thảm họa của chính mình".

Mỹ Anh (theo 163)