Ấn ĐộVa chạm giữa xe bồn và một xe bán tải khiến 2 người tử vong và hơn 20 người bị thương, đêm 22/8 trên đường cao tốc Jalandhar-Hoshiarpur.

Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau va chạm, hai người thiệt mạng Video: ANI

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 22h bao trùm các cửa hàng và nhà dân gần đó, khiến nhiều người dân làng mắc kẹt, phần lớn trong số họ đang ngủ và không có nhiều thời gian để thoát thân. Các đội cứu hộ từ lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã nhanh chóng đưa những người bị thương tới các bệnh viện địa phương.

Những người chứng kiến nói rằng xe bồn bắt lửa sau khi một xe bán tải đâm vào. Tài xế xe bán tải tử vong.

Gurmukh Singh, một trong những người bị thương, cho biết 6 thành viên trong gia đình anh bị bỏng sau khi ngôi nhà - gần nơi xảy ra tai nạn - bốc cháy. "Toàn bộ ngôi nhà của chúng tôi đã bị thiêu rụi", anh nói.

Cảnh sát cho biết đám cháy lan nhanh và thiêu rụi khoảng 15 cửa hàng và 4-5 nhà dân xung quanh khu vực xảy ra tai nạn.

Một bác sĩ tại bệnh viện Hoshiarpur, một trong số các bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân từ tai nạn, xác nhận: "Một người tử vong tại đây, trong khi có 5 bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng nguy kịch".

Mỹ Anh (theo Hindustan Times)