Xe bồn cháy nổ ở Mexico City, ít nhất 70 người bị thương

Xe bồn chở khí đốt gặp tai nạn trên đường cao tốc ở phía nam thủ đô của Mexico, dẫn tới vụ cháy nổ lớn bao trùm cả khu vực.

Tai nạn xảy ra hôm 10/9 trên một trong những tuyến đường chính từ thủ đô Mexico City đến thành phố Puebla. Video từ máy quay an ninh cho thấy khí đốt thoát ra từ xe bồn, tạo thành đám mây bao trùm cả tuyến đường, sau đó bắt lửa và dẫn tới vụ cháy nổ lớn.

Vụ cháy nổ đã thiêu rụi 18 ôtô, khiến ít nhất ba người chết và 70 người bị thương, trong đó 19 người đang trong tình trạng nguy kịch. Các nhân chứng cho biết nhiều người bị bỏng nặng toàn thân, một số nạn nhân phải nằm trên đường trong lúc chờ xe cứu thương.

Xe bồn chở khí phát nổ ở Mexico City, 70 người bị thương Khoảnh khắc xe bồn phát nổ tạo ra đám khói lửa khổng lồ ở Mexico City ngày 10/9. Video: X/Milenio

Thị trưởng Mexico City Clara Brugada cho biết sự việc là "tình trạng khẩn cấp", gây thương vong nghiêm trọng. Bà đã có mặt tại hiện trường cùng lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế.

Giới chức Mexico City đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ cháy nổ. Cesar Cravioto, quan chức chính quyền thành phố, cho biết đám cháy đã được kiểm soát hoàn toàn vào tối cùng ngày, tuyến cao tốc đã được mở lại sau nhiều giờ phong tỏa.

Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa tại hiện trường vụ nổ xe bồn ở Mexico City hôm 10/9. Ảnh: AP

Chiếc xe bồn có logo của công ty năng lượng Silza. Tuy nhiên, lãnh đạo giấu tên của công ty phủ nhận đó là phương tiện của họ, khẳng định doanh nghiệp không hoạt động tại khu vực này.

Hồng Hạnh (Theo AP)