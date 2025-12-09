Xe ben từ thùng sau chồm lên cabin xe tải, hai người thiệt mạng

MalaysiaMón hàng nặng nề và cồng kềnh từ phía sau trôi về trước khi dừng đèn đỏ đè bẹp cabin xe tải.

Xe ben từ thùng sau chồm lên cabin xe tải, hai người thiệt mạng Video: RN

Xe tải sàn phẳng dừng lại tại một ngã tư ở Jalan Miri, bang Sarawak, ngày 3/12. Nhưng ngay khi xe dừng lại trên vạch, xe ben khổng lồ từ sàn phía sau trôi về trước, đè thẳng lên cabin xe tải và khiến nó bẹp rúm.

Theo New Straits Times, hai người đàn ông trong cabin xe tải tử vong tại chỗ. Các nạn nhân là tài xế 55 tuổi và lái phụ 44 tuổi.

Xe ben đè bẹp cabin xe tải. Ảnh: Sarawak Fire and Rescue Department

Ảnh hiện trường cho thấy cabin xe tải biến dạng hoàn toàn. Mảnh vụn kính rải trên mặt đất cùng nhiều mảnh vỡ. Đội cứu hộ phải cắt cửa xe bên lái để đưa hai nạn nhân ra ngoài trước khi dùng cần cẩu nhấc xe bên lên.

Nguyên nhân tai nạn có thể do xe ben không được chằng buộc, cố định đúng cách. Khi xe tải dừng lại, trọng lượng cùng quán tính khiến xe ben trôi về phía trước.

Mỹ Anh