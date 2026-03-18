GuatemalaChiếc xe ben chở đất mất kiểm soát lao qua dải phân cách, đâm một xe tải khiến đất tung mù mịt, rồi cuốn người đi xe máy vào gầm.

Xe ben lao sang làn ngược chiều, 'nuốt chửng' người đi xe máy Video: Soy 502

Vụ va chạm giữa xe ben và nhiều phương tiện khác xảy ra vào sáng 14/3 trên một tuyến đường cao tốc Palín–Escuintla phía nam thành phố Guatemala khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 4 người khác bị thương, trong đó có một em bé 11 tháng tuổi, theo N+.

Theo báo cáo ban đầu, xe ben mất kiểm soát sau khi phanh bị hỏng và lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với 6 phương tiện khác đang di chuyển theo hướng ngược lại. Trong số các phương tiện liên quan có ba xe tải chở hàng, một xe máy và hai ôtô con.

Video được ghi lại bởi camera gắn trên một trong những chiếc xe tải cho thấy xe đang chạy với tốc độ khoảng 40 km/h. Sau cú va chạm, đất cát mịt mù gần như phủ kín đường, người đi xe máy mắc kẹt dưới gầm xe ben.

Đội cứu hộ đã phải sử dụng thiết bị chuyên dụng giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát của các phương tiện. Ba người được xác nhận tử vong tại hiện trường, trong khi nạn nhân thứ tư được đưa đến bệnh viện và sau đó cũng qua đời.

Mỹ Anh