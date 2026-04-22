Xe ben lao dốc đâm vào xe khác như vụ nổ

Ninh BìnhMột xe ben lao từ mỏ đá xuống tông ngang xe ben đang quay đầu, khiến cả hai lật, các tài xế tử vong, sáng 21/4.

Tình huống giao thông: Tại khu vực mỏ đá phường Lý Thường Kiệt sáng 21/4, một xe đang quay đầu thì bất ngờ bị xe ben khác từ trên dốc lao xuống với tốc độ cao, tông mạnh vào phần hông bên ghế lái. Cú va chạm khiến cả hai xe lật ngang, đá trên thùng đổ văng khắp nơi.

Vụ tai nạn làm hai tài xế tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân. Nghi ngờ ban đầu có thể do xe ben mất phanh.

Xe ben bị tông ngang hông khi quay đầu khiến 2 tài xế thiệt mạng Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện tải nặng cần tuân thủ nghiêm quy định an toàn, kiểm tra kỹ tình trạng xe trước khi vận hành, nhất là hệ thống phanh. Trên xe tải nặng, phanh chân chỉ là công cụ để điều tiết hãm tốc trong những trường hợp đơn giản trên đường trường. Loại xe này còn có các hệ thống phanh khác như phanh khí nén, phanh khí xả... mới có thể đủ lực hãm xe trên đường đèo, tốc độ cao.

Tài xế vận hành các phương tiện tải nặng, ví dụ như xe ben hoạt động trong khu vực mỏ, cần tuân thủ nghiêm quy định an toàn, thường xuyên kiểm tra kỹ hệ thống phanh như phanh đĩa, tang trống, phanh hơi và áp suất khí nén trước khi vận hành. Khi xuống dốc về số thấp, kết hợp phanh chân theo kiểu nhấp - nhả, tránh đạp liên tục gây quá nhiệt hoặc tụt áp, đồng thời luôn làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ địa hình để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Phạm Hải