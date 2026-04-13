Xe ben chở đá đè chết nữ tài xế ôtô 4 chỗ

Đồng NaiSau va chạm trên đường Bùng Binh, xe ben chở đá lật nghiêng, đè lên ôtô 4 chỗ rơi xuống mương khiến nữ tài xế không qua khỏi, chiều 13/4.

Khoảng 15h30, xe ben biển số Đồng Nai chạy trên đường Bùng Binh, rộng khoảng 4 m, theo hướng Thiện Tân, phường Trảng Dài, ra đường ĐT 768. Khi còn cách nút giao khoảng 500 m, phương tiện va chạm với ôtô 4 chỗ do người phụ nữ 64 tuổi cầm lái, chạy cùng chiều.

Hiện trường xe ben đè lên ôtô 4 chỗ, chiều 13/4. Ảnh: Phước Tuấn

Cú tông khiến ôtô lao xuống mương rộng hơn 4 m và sâu gần 2 m, nằm bên trái đường. Xe ben sau đó cũng lật nghiêng, đè lên ôtô khiến nữ tài xế mắc kẹt bên trong. Đá trên thùng xe rơi xuống phủ kín mương. Hiện trường còn in vệt phanh dài khoảng 50 m của xe ben trước khi xảy ra tai nạn.

Xe ben đè nát một phần ôtô 4 chỗ bên dưới. Ảnh: Phước Tuấn

Tài xế xe ben cùng người dân tìm cách cứu nạn nhưng không thể tiếp cận. Anh Kha, nhân chứng tại hiện trường, cho biết ban đầu nhiều người dùng tay không nâng xe nhưng bất thành.

"Ôtô 4 chỗ khá nhỏ nên khi rơi xuống nằm lọt dưới mương, biến dạng sau khi bị xe ben đè lên", anh Kha nói.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng điều hai xe cứu hộ tới hiện trường. Xe cẩu nhấc xe ben lên tạo khoảng trống cho lực lượng cứu nạn phá cửa, đưa tài xế ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cách đó 7 km, song tử vong trên đường.

Ôtô 4 chỗ bẹp dí sau khi bị xe ben đè lên. Ảnh: Phước Tuấn

Đường Bùng Binh dài khoảng 4 km, nằm gần các mỏ đá Thiện Tân nên thường xuyên có nhiều xe ben qua lại. Mật độ xe tải nặng dày đặc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn phát sinh bụi, ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân dọc tuyến.

Phước Tuấn