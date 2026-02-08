Sơn LaTài xế xe bán tải vào cua và lấn sang phần đường đối diện, tông trực diện xe tải đang xuống dốc Tà Niết, hôm 8/2.

Xe bán tải tông trực diện xe tải ở khúc cua Video: CTV

Tình huống giao thông: Tài xế chiếc xe bán tải vào cua khá nhanh (đoạn đường ướt sau cơn mưa) và không có dấu hiệu đánh lái trở lại đúng làn khi trước mặt là xe tải đang vào cua, đi đúng làn. Cú đâm như trời giáng khiến hai xe hư hỏng nặng, xe máy phía sau cũng bị ngã do phanh gấp. Tài xế trên xe bán tải còn tỉnh táo, sau đó được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe.

Kỹ năng lái xe: Ở những đoạn đường trơn trượt, tài xế cần giảm tốc độ và mở rộng tầm quan sát, đặc biệt ở những khúc cua để tránh mất kiểm soát xe, di chuyển đúng làn và không vượt xe ở những đoạn cua khuất tầm nhìn. Đồng thời duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để chủ động xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Theo Nghị định 168/2024, ôtô vượt ở nơi cấm vượt sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu vượt sai gây tai nạn phạt 18-20 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạm Trung