Xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào xe tải

Hà NộiXe bán tải bất ngờ tạt đầu xe máy, khiến hai người lớn cùng em bé ngã xuống đường, suýt va chạm xe tải, ngày 27/2.

Bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào xe tải Video: CTV

Tình huống giao thông: Khi xe máy đang lưu thông ở làn giữa trên đường gom Vành đai 3, một xe bán tải chạy song song ở làn phải bất ngờ tạt đầu. Cú cắt ngang khiến người phụ nữ điều khiển xe máy cùng người đàn ông ngồi sau (đang bế em bé) ngã xuống đường, suýt va chạm với xe tải bên cạnh. Sau đó, chiếc bán tải tăng ga bỏ đi. Người đàn ông định đuổi theo, nhưng người phụ nữ đã kịp thời ngăn lại. Hiện công an đang triệu tập các bên liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Kỹ năng lái xe, luật giao thông: Khi lái xe trên đường, nếu có xảy ra các tình huống căng thẳng, xung đột, tài xế cần giữ bình tĩnh, có thể ghi hình hành vi không đúng chuẩn mực để báo cơ quan chức năng, tuyệt đối không nóng giận và có hành vi đáp trả. Việc kiểm soát cảm xúc sẽ giúp tài xế đưa ra quyết định an toàn hơn, tránh làm sự việc thêm căng thẳng, dẫn tới những lỗi vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn.

Trong tình huống bị tạt đầu bất ngờ, ưu tiên hàng đầu là giữ tay lái vững, giảm tốc an toàn. Nếu va chạm, cần bình tĩnh xử lý, đảm bảo an toàn cho bản thân và người đi cùng, tránh nóng vội đuổi theo phương tiện gây tai nạn vì có thể dẫn đến rủi ro nghiêm trọng hơn.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông, hành vi xe ôtô lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông phạt 50-70 triệu đồng, tước bằng lái 10-12 tháng. Hành vi ôtô gây tai nạn và rời bỏ hiện trường phạt 16-18 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phạm Hải