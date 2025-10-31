Xe bán tải suýt bị kẹp sandwich vì vượt ẩu

Lâm ĐồngXe bán tải lấn hẳn sang làn đường ngược chiều, đối đầu với xe khách, tạt đầu xe cùng chiều ở khúc cua, hôm 31/10 tại đèo Bảo Lộc.

Đối đầu với xe khách, bán tải lấn làn vượt ở khúc cua Video: Ngoc Luoi

Tình huống giao thông: Giữa đêm, tại khúc cua gắt trên đèo, chiếc bán tải lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt qua xe có gắn camera hành trình. Lúc này từ góc khuất ở hướng ngược chiều, chiếc xe khách bất ngờ xuất khiến lái xe bán tải vội đánh lái tạt qua đầu xe cùng chiều để vượt tiếp. May mắn lái xe có gắn camera hành trình đi chậm khi tới khúc cua nên tránh được một tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép vượt ở khúc cua, nơi khuất tầm nhìn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ quy định, hành vi vượt xe ở nơi cấm vượt sẽ khiến tài xế bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ