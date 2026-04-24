Xe bán tải 'ngồi lên đầu' siêu xe trong bãi đỗ

MỹDường như tầm nhìn quá cao từ chiếc bán tải độ khiến nữ tài xế không nhìn thấy chiếc Lamborghini ngay phía trước.

Chiếc Huracan đang chạy chậm để tìm chỗ đỗ của một khu mua sắm ở Lake Nona, Orlando, bang California, ngày 23/4. Đột nhiên tài xế lùi siêu xe ngay trước khi một chiếc Chevrolet Silverado nặng khoảng ba tấn, độ phuộc cao, chồm thẳng lên đầu siêu xe mà không dừng lại.

Xe bán tải chèn thẳng lên siêu xe trong bãi đỗ Video: 1realramon

Va chạm giữa một chiếc xe gầm thấp bậc nhất và một chiếc gầm cao bậc nhất ngành xe, thậm chí còn được độ cao thêm, dường như khó tin đến mức ban đầu nhiều người cho rằng đây là video do AI tạo ra. Nhưng đây là một tai nạn thực sự, và tài xế siêu xe - một doanh nhân thành đạt ở California - đăng tải một số video ghi lại hiện trường sau va chạm, với chiếc bán tải vẫn đứng đè trên chiếc Lamborghini.

Xe bán tải chèn thẳng lên siêu xe trong bãi đỗ Video: 1realramon

Một số người phân tích, rằng chiếc bán tải Silverado vốn đã cao, nay lại được độ tăng chiều cao khiến tầm quan sát xung quanh hạn chế do khu vực điểm mù lớn hơn bình thường. Ngoài ra, việc mất tập trung dù chỉ trong giây lát cũng có thể dẫn đến sai lầm khó chữa. Có người cho rằng điều đáng sợ hơn tình huống trong video là việc tài xế chiếc bán tải có thể đâm vào một ai đó mà không hề hay biết thay vì chèn lên một chiếc xe khác.

May mắn thay dường như không ai bị thương. Tài xế siêu xe cũng xử lý mọi việc khá bình tĩnh.

Mỹ Anh (theo Carscoops)