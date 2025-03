Xe bán tải Mỹ bị lo ngại gây ô nhiễm môi trường ở Đức

Tổ chức vì môi trường yêu cầu giới chức cung cấp dữ liệu về xe bán tải Mỹ khi cho rằng dòng xe này ô nhiễm và nguy hiểm.

Hiệp hội Hành động Môi trường Đức (DUH), tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ môi trường và người tiêu dùng, cho rằng các xe tải cỡ lớn của Mỹ quá lớn, gây ô nhiễm và nguy hiểm. DUH khởi kiện Cục Giao thông vận tải liên bang Đức (KBA) nhằm buộc cơ quan này công bố thông tin về các xe bán tải hoạt động tại quốc gia này.

Các xe tải lớn như Ford F-Series, các mẫu Ram khác nhau và các xe bán tải tương tự từ General Motors (GM) không đáp ứng quy định phê duyệt kiểu dáng của EU về an toàn và khí thải. Theo DUH, chúng phát thải lượng hạt CO2 cao gấp 9 lần so với các xe thị trường châu Âu thông thường và thường được trang bị hệ thống an toàn bắt buộc trong khu vực. Với chiều dài lên tới 6,8 m và rộng 2,7 m, xe bán tải cỡ lớn của Mỹ khó phù hợp với một số con đường và không vừa với bãi đỗ xe châu Âu.

Bán tải Ram 1500 tại một bãi đỗ ở Berlin, Đức, cạnh một chiếc BMW, và dài hơn bằng phần thùng xe. Ảnh: Aean

Mỗi mẫu xe nhập khẩu vào châu Âu được phê duyệt riêng và DUH lo ngại về 80% trong số 4.025 lượt đăng ký tại 27 quốc gia EU trong năm 2023 được thực hiện tại Đức. Gần 3.000 xe tải có liên quan là Ram, mặc dù xe bán tải thuộc tập đoàn Stellantis chỉ xếp thứ ba sau Chevrolet Silverado và Ford F-Series trong bảng doanh số bán xe mới tại Mỹ năm 2023.

Trước đó, DUH đã yêu cầu KBA cung cấp thông tin về giấy phép phê duyệt riêng cho xe tải cỡ lớn (XXL), nhưng vì KBA từ chối nên những người bảo vệ môi trường đưa vấn đề ra tòa để buộc cơ quan này phải công bố dữ liệu theo yêu cầu, trích dẫn Đạo luật thông tin môi trường.

Jurgen Resch, Tổng giám đốc điều hành DUH, cảnh báo rằng "thiệt hại to lớn về khí hậu và nguy cơ gia tăng các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được chấp nhận" bằng cách cho phép xe tải bỏ qua các quy định về phê duyệt kiểu loại.

Resch và DUH đang kêu gọi chính phủ Đức áp dụng các loại thuế cao hơn và các quy định hạn chế đỗ xe để giảm sức hấp dẫn của xe bán tải và giảm số lượng dòng xe này vào Đức.

Phê duyệt riêng chỉ dành cho các loại xe đặc biệt, được sử dụng khi không thể áp dụng phê duyệt kiểu loại của châu Âu, ví dụ, đối với xe tự chế và cải tạo hoặc xe nhập khẩu. Nhưng quy định cũng bắt buộc đối với những xe mới không nằm trong phạm vi quy định phê duyệt kiểu loại của EU, như xe buýt tự động đã được sử dụng thử nghiệm ở một số nơi tại Đức. Trong trường hợp này, sẽ phải gọi một chuyên gia được công nhận chính thức từ một cơ quan thử nghiệm kỹ thuật. Chuyên gia này sẽ kiểm tra các tài liệu được cung cấp và lái thử xe thực tế.

Nếu tất cả các yêu cầu của quy định về giao thông đường bộ được đáp ứng, chuyên gia sẽ lập báo cáo riêng. Dựa trên báo cáo này, cơ quan phê duyệt sẽ cấp giấy phép riêng. Giấy phép riêng này dựa trên luật quốc gia và như tên gọi của nó, áp dụng cho một hoặc một vài xe giống hệt nhau.

Tuy nhiên, để đảm bảo rằng việc phê duyệt riêng lẻ không trở nên quá rộng rãi và tốn kém, giấy phép này yêu cầu một bài kiểm tra ít toàn diện hơn và ít bằng chứng hơn so với bài kiểm tra kiểu xe sản xuất hàng loạt. Ví dụ, không cần thử nghiệm phá hủy.

Nhưng hiện nay, dạng phê duyệt riêng ngày càng bị lạm dụng cho các loại xe sản xuất khác. Ví dụ, lượng khí thải CO2 rất cao của một xe bán tải Ram được đăng ký riêng không được tính vào số liệu chung của tập đoàn Stellantis, dù thương hiệu này thuộc về Stellantis. Chiếc xe bán tải này thải ra 300-910 g CO2/km, cao hơn 3-9 lần so với mức trung bình của tất cả các loại xe mới bán ra.

Tương tự, một số quy định về an toàn của EU có hiệu lực từ tháng 7/2024 đang bị lách luật, như cải thiện khả năng bảo vệ chống va chạm cho người tham gia giao thông dễ bị tổn thương, hệ thống phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ tốc độ và thậm chí là hệ thống sao lưu dữ liệu trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Các bài kiểm tra khí thải cũng không bắt buộc khi xe được phê duyệt riêng. EU đã xác định được lỗ hổng này nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ biện pháp đối phó nào.

Tại Đức, số lượng bán tải đăng ký tăng vọt chỉ trong 4 năm, từ dưới 65.000 xe vào năm 2020 lên hơn 106.000 xe vào đầu năm 2024, tức tăng hơn 60%.

Mỹ Anh (theo Carscoops, TÜV Nord)