Xe bán tải lao nhanh trong phố xô ngã xe máy

TP HCMChiếc xe bán tải phóng nhanh qua ngã ba, xô ngã một người đi xe máy hôm 7/12 tại Phan Đăng Lưu.

Xe bán tải xô ngã người đi xe máy Video: Tiến Thành

Tình huống giao thông: Tại ngã ba Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long, chiếc xe bán tải màu trắng phóng khá nhanh, xô ngã một người đi xe máy vừa nhập vào làn đi thẳng. Người đi xe máy ngã bị xe máy đè lên, chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi đến ngã ba phải giảm tốc độ để giữ khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ quy định ôtô không giữ khoảng cách an toàn bị phạt 2-3 triệu đồng, gây tai nạn phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ