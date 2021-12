Xe bán tải điện đội giá 30.000 USD vì quá ăn khách

MỹSố lượng sản xuất có hạn kèm theo nhu cầu cao khiến các đại lý mạnh tay nâng giá đối với mẫu bán tải điện Ford F-150 Lightning.

Theo YouTuber Sam Alexander, một đại lý ở Virginia gửi thư điện tử cho những ai đã đặt chỗ, rằng nếu muốn nằm trong số 25 khách hàng được ưu tiên mua xe đầu tiên, thì sẽ phải trả thêm 30.000 USD "điều chỉnh theo giá thị trường". Những khách hàng khác (không được ưu tiên) sẽ phải trả thêm 10.000 USD.

Không chỉ thế, bất cứ ai đặt hàng cũng sẽ phải đồng ý đặt cọc 5.000 USD không hoàn trả.

Tại Mỹ, mức giá bán lẻ đề xuất của phiên bản thấp cấp của F-150 Lightning là 40.000 USD và lên hơn 90.000 USD với bản cao cấp nhất.

Bán tải điện Ford F-150 Lightning trưng bày tại một sự kiện dành cho các đại lý ôtô và khách mua số lượng lớn cũng như giới truyền thông tại Dallas hồi tháng 7. Ảnh: Dallas Morning News

Nhiều người đặt câu hỏi, rằng tại sao chuyện này lại xảy ra. Câu trả lời rất đơn giản. Tất cả là hậu quả trực tiếp từ sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Nếu với các mẫu xe động cơ đốt trong, sự chênh lệch đã rất đáng kể, thì với ôtô điện, tỷ lệ này còn cao hơn.

Đầu tháng 12, Ford đã phải "chốt sổ" đối với mẫu bán tải thuần điện F-150 Lightning khi lượt đặt chỗ là 200.000, vượt sản lượng 3 năm đầu chỉ là 150.000.

Không chỉ Ford F-150 Lightning bị đội giá tại đại lý. Tesla - hãng ôtô điện với kiểu bán hàng trực tiếp mà không qua đại lý - cũng đã tăng giá xe trong vòng chưa đến một năm qua. Bản tiêu chuẩn của Model Y tăng 10.500 USD (tức 22%), và Model 3 tăng 8.500 USD (23%).

Nhưng nếu so với một số mẫu xe khác, màn đội giá của F-150 Lightning vẫn chưa phải cao nhất. Toyota RAV4 Prime mới đây bị tăng giá 40.000 USD, hay Mercedes EQS là 50.000 USD.

Điều chỉnh giá được cho là một đặc điểm của thị trường tự do, và chủ yếu đánh vào tâm lý của những người muốn đi trước người khác. Thực tế, khoản chênh lệch so với mức giá đề xuất thường là cái giá dành cho việc được lấy xe sớm hơn so với những người vẫn đang phải chờ đợi. Số người xếp hàng càng dài, xe bị đội giá càng nhiều.

Mỹ Anh (theo Inside EVs)