Xe bán tải đi ngược chiều cao tốc bị xe tải lớn ép lùi

Tuyên QuangXe bán tải đi ngược chiều ở làn đường sát dải phân cách cao tốc Hà Nội - Lào Cai bị xe tải lớn ép đi lùi, hôm 19/8 gần lối ra Cẩm Khê.

Xe bán tải đi ngược chiều cao tốc bị xe tải ép lùi Video: Mạnh Khang

Tình huống giao thông: Chiếc xe bán tải đi ngược chiều ở làn đường sát dải phân cách, nơi cho phép ôtô đi tốc độ tối đa 100 km/h. Chiếc xe tải lớn đang di chuyển ở làn đường này tiến thẳng, ép chiếc xe bán tải vi phạm đi lùi về phía lối ra Cẩm Khê.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép đi ngược chiều cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện với hậu quả khó lường. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ luật, không vì tiết kiệm thời gian hay đi nhầm đường mà đặt tính mạng bản thân và người khác vào vòng nguy hiểm.

Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Nguyên Vũ