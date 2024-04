Xe bán tải đầu tiên của Kia tên Tasman

Hãng xe Hàn khẳng định xe bán tải đầu tiên tên Tasman, sẽ là đối thủ của Toyota Hilux, Ford Ranger và Isuzu D-Max.

Chỉ ít tuần sau khi Kia Australia thực hiện chiến dịch quảng bá cho mẫu xe mới, kèm theo những tranh luận về tên gọi sản phẩm, thì hãng cho biết chiếc pickup sẽ được gọi là Tasman.

Trong 2023, Kia đã đăng ký thương hiệu Tasman - tên của vùng biển nằm giữa Australia và New Zealand, cũng là tên của nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên phát hiện ra New Zealand năm 1642, Abel Tasman. Đó là lý do tên gọi này phù hợp cho một chiếc xe sẽ bán ở Australia - một trong những thị trường quan trọng nhất.

Xe bán tải của Kia trong lần chạy thử ở châu Âu đầu năm nay, với lớp ngụy trang kín mít, và chạy cùng một chiếc Ford Ranger Raptor. Ảnh: Carscoops

Kia nói rằng "Tasman" từng được đề xuất bởi Kia Australia và được chọn từ một loạt tên gọi từ các thị trường khác nhau trên toàn cầu. Tasman dự kiến ra mắt trong 2025.

Chiếc bán tải hiếm hoi từ Hàn Quốc có sẵn những đối thủ sừng sỏ như Ford Ranger, Toyota Hilux và Isuzu D-Max. Tasman có thiết kế hình hộp, chủ yếu gồm những đường thẳng và các góc sắc nhọn. Xe cũng sẽ trang bị đèn ban ngày LED đặt dọc giống Sorento và EV9.

Hiện chưa rõ những thị trường cụ thể của Kia Tasman. Các thông số chi tiết của xe cũng chưa được hé lộ. Tuy nhiên, Kia Australia từng khẳng định sẽ có phiên bản máy dầu, có thể là loại 2,2 lít CRDi 4 xi-lanh, và khả năng cả bản 3 lít turbo diesel.

Ngoài Tasman, Kia cũng đang phát triển một chiếc bán tải thứ hai sẽ bán tại Mỹ. Sản phẩm này có thể sử dụng hệ thống truyền động điện, xây dựng trên nền tảng E-GMP hiện nay của hãng.

Mỹ Anh (theo Carscoops, Drive)