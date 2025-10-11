PhilippinesXe bán tải chạy phía sau hích vào đuôi chiếc MPV phía trước dẫn tới mất lái, đâm vào tường chắn.

Xe bán tải đâm lật ôtô khác khi vào cua đường đèo Video: ProudLocal

Đoạn đường vòng xuống dốc thuộc cao tốc Transcentral ở Balamban, tỉnh Cebu. Cả hai xe đều là xe đi cứu trợ nạn nhân của trận động đất tại Cebu hôm 30/9. Va chạm khiến chiếc MPV bị lật trong khi xe bán tải đâm thẳng vào góc tường chắn phía trước, hàng hóa từ thùng sau rơi ra ngoài.

Tai nạn khiến 11 người bị thương. Theo cảnh sát Balamban, xe bán tải mất phanh khi xuống dốc.

Trước đó, trên cùng tuyến đường, cũng có hai xe khác gặp tai nạn, trong đó có một xe cũng chở hàng cứu trợ, và cũng mất phanh khi xuống dốc.

Chính quyền địa phương đã phải gửi cảnh báo tới tất cả những cá nhân và tổ chức đưa hàng cứu trợ đến với các nạn nhân động đất, đặc biệt phải cẩn trọng và lái xe an toàn khi đi qua những khu vực đường dốc, quanh co.

Mỹ Anh (theo GMA Network)