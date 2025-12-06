Xe bán tải bị hất qua lan can rơi xuống suối

TP HuếÔtô bán tải chở 4 người bị xe tải húc từ phía sau trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, văng qua lan can cầu Phú Mậu và rơi xuống suối, chiều 6/12.

Khoảng 16h45, ôtô bán tải biển Đà Nẵng do anh Nguyễn Ngọc Tuấn (33 tuổi) chở theo ba người chạy hướng Huế đi Đà Nẵng. Khi tới cầu Phú Mậu, xã Khe Tre, xe bị ôtô tải biển Hưng Yên do anh Trần Lâm Tới (43 tuổi) cầm lái, đi cùng chiều tông mạnh từ phía sau.

Cú va chạm làm xe bán tải hất qua lan can, rơi xuống suối cách mặt cầu khoảng 10 m. Phương tiện bị biến dạng, bà Trần Thị Mận, 83 tuổi, ngồi trên xe bị gãy xương đòn, 3 người còn lại không bị thương.

Ô tô bán tải bị vò nát nằm dưới suối. Ảnh: Nhật Hoàng

Đoạn cao tốc xảy ra tai nạn có hai làn xe, đang được Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thi công mở rộng lên bốn làn. Thời điểm tai nạn, trời không mưa.

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Lan can cầu bị gãy khi chiếc bán tải bị hất văng qua. Ảnh: Trọng Quang

