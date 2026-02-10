Xe ba gác suýt rơi xuống mương vì vượt ẩu

Ninh BìnhPhóng tốc độ cao vượt lên từ phía sau xe tải lớn, chiếc xe ba bánh nhao lái, bập bênh sát bờ mương hôm 7/2 tại Xuân Trường.

Vượt xe tải ở ngõ hẹp, xe ba bánh mắc ở bờ mương Video: CTV

Tình huống giao thông: Đường hẹp, xe tải ở hướng ngược chiều đi gần hết phần đường và buộc phải dừng lại khi phía trước có chướng ngại vật. Bất ngờ từ phía sau một chiếc xe ba bánh lao nhanh lên từ bên trái xe tải về hướng xe có gắn camera hành trình. Xe ba bánh nhao lái lao về phía bờ mương và bị mắc lại. May mắn xe không lao xuống mương nước.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không phóng nhanh vượt ẩu nhất là ở đường hẹp, phía trước là xe tải lớn khuất tầm nhìn. Hành vi của lái xe ba bánh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cho những người đi đường khác, nhất là khi xe ba bánh trang bị thiết bị an toàn thô sơ.

Nguyên Vũ