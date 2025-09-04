Xe 7 chỗ bị tông biến dạng khi chờ đèn đỏ, tài xế tử vong

Ninh BìnhĐang chờ đèn đỏ ở xã Bắc Lý, xe 7 chỗ bẹp dúm khi bị một xe tải tông từ phía sau và gây tai nạn liên hoàn khiến tài xế tử vong tại chỗ, đêm 3/9.

Khoảng 21h30, anh Đỗ Tiến Đạt, 31 tuổi, lái xe 7 chỗ chở hai phụ nữ trên đường nối hai tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình, khi dừng chờ đèn đỏ ở xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình thì bị xe tải biển Hà Nội tông vào đuôi.

Cú tông mạnh khiến xe 7 chỗ bị đẩy về trước, đâm vào đuôi xe tải biển Hưng Yên đang đỗ cùng chiều. Xe tải này lại bị đẩy về trước, va chạm thêm một ôtô khác đang dừng ở phía trước.

Xe 7 chỗ biến dạng sau cú tông từ phía sau. Ảnh: Thái Bình

Tai nạn liên hoàn khiến xe 7 chỗ biến dạng, đầu chui vào gầm xe tải, đuôi bẹp dúm. Tài xế và hai người phụ nữ mắc kẹt phía trong. Nhiều người đi đường dừng lại giúp đỡ, song do chiếc xe biến dạng, không thể đưa nạn nhân ra ngoài.

Khoảng 20 phút sau tai nạn, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận, sử dụng cẩu nâng xe tải, sau đó dùng kìm chuyên dụng cắt xe tai nạn mới đưa được nạn nhân ra ngoài.

Tài xế Đỗ Tiến Đạt tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại gồm bà Phạm Thị Nam, 47 tuổi, ở xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình và chị Trương Thị Thủy, 28 tuổi, ở xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình bị thương.

Theo nhà chức trách, bước đầu xác định tài xế Hà Đức Việt điều khiển không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Việt An