Xbrain - trung tâm vận hành Cloud, AI của TechX tại Đà Nẵng

Xbrain - trực thuộc TechX Đà Nẵng, tập trung cung cấp dịch vụ vận hành, quản trị hệ thống điện toán đám mây và các nền tảng AI cho doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Công nghệ Xbrain hoạt động từ tháng 4, thuộc chiến lược dài hạn mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ quản lý vận hành của TechX trên nền tảng điện toán đám mây (Managed Services) và xây dựng trung tâm chuyên biệt cho các hệ thống Cloud, trí tuệ nhân tạo (AI).

Đại diện doanh nghiệp chỉ ra trước đây, các hoạt động Managed Services được triển khai trong nội bộ TechX. Tuy nhiên, khi nhu cầu vận hành hạ tầng Cloud lẫn ứng dụng AI ngày càng gia tăng, ban lãnh đạo quyết định nâng tầm Xbrain thành đơn vị chuyên trách, cung cấp các dịch vụ vận hành công nghệ ở quy mô lớn.

Trong bối cảnh Đà Nẵng được chọn là trung tâm tài chính quốc tế, Xbrain được định hướng trở thành trung tâm vận hành (Operation Hub) phục vụ khách hàng trên toàn quốc, nhất là lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ảnh: TechX

Tăng tốc dịch vụ vận hành Cloud và AI

Thông qua các dịch vụ quản trị hạ tầng và vận hành hệ thống, Xbrain sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính ổn định, hiệu suất, khả năng mở rộng của các hệ thống công nghệ.

Cụ thể, với Cloud Operations, trung tâm sẽ giám sát, vận hành hạ tầng Cloud 24/7; tối ưu hiệu suất, kiến trúc hệ thống Cloud; quản lý chi phí Cloud (FinOps); đào tạo vận hành Cloud cho doanh nghiệp

Ở mảng AI Operations, trung tâm sẽ triển khai, vận hành các nền tảng AI; quản trị, vận hành các mô hình AI, GenAI; phát triển các hệ thống tự động hóa và AI phục vụ vận hành doanh nghiệp.

"Các dịch vụ trên được thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đã triển khai Cloud và AI, nhất các ngân hàng, tổ chức tài chính trong nước", đại diện đơn vị cho hay.

Đầu tư nhân lực, cơ hội nghề nghiệp

Một trong những ưu tiên của trung tâm là xây dựng đội ngũ kỹ sư công nghệ chất lượng cao. Công ty triển khai các chương trình đào tạo dành cho sinh viên, kỹ sư trẻ trong lĩnh vực Cloud, DevOps, AI.

Ông Ngô Mạnh Hà, Giám đốc Xbrain, nhấn mạnh: "Qua các chương trình đào tạo thực chiến về Cloud, DevOps và AI, chúng tôi muốn tạo cơ hội cho sinh viên, kỹ sư trẻ được tiếp cận loạt công nghệ mới, tham gia dự án thực tế, từng bước xây dựng đội ngũ kỹ sư công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam".

Hiện chương trình thu hút gần 1.500 ứng viên, lộ trình đào tạo 4-6 tháng. Sau cùng, trung tâm dự kiến tuyển khoảng 150 kỹ sư ở giai đoạn đầu, tham gia đội ngũ Cloud Operations, AI Operations.

Đội ngũ TechX cùng đối tác, sinh viên chương trình đào tạo tại Xbrain. Ảnh: TechX

Là một phần của hệ sinh thái TechX, Xbrain hợp tác chặt chẽ với các nền tảng công nghệ, nhà cung cấp Cloud hàng đầu. Công ty hướng tới đạt chứng nhận AWS về năng lực quản lý, vận hành trên nền tảng điện toán đám mây (AWS Managed Service Competency).

Bên cạnh phục vụ các khách hàng hiện tại của TechX, trung tâm định hướng hỗ trợ các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, nhất là công ty công nghệ, tổ chức tài chính, cơ quan trong khu vực.

Ngoài ra, Xbrain đang tuyển dụng sinh viên, kỹ sư công nghệ thông tin trẻ yêu thích lĩnh vực Cloud Computing, AI, hạ tầng công nghệ. Nhân sự mới có cơ hội tham gia loạt dự án công nghệ quy mô lớn, thực hành trên hệ thống Cloud cao cấp lẫn các tổ chức tài chính lớn trong nước.

"Thông qua năng lực vận hành công nghệ và chuỗi chương trình phát triển nhân lực, trung tâm kỳ vọng đóng góp sâu vào sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ ở Đà Nẵng và thúc đẩy việc ứng dụng Cloud, AI tại Việt Nam", người đại diện nói thêm.

Phú Cát