Xây trường quay trên trạm vũ trụ

Space Entertainment Enterprise - đơn vị sản xuất phim ngoài vũ trụ của Tom Cruise - đang xây trường quay đầu tiên trên trạm ISS.

Ngày 20/1, Guardian đưa tin dự án khu tổ hợp giải trí trên vũ trụ SEE-1 ở độ cao khoảng 402 km so với Trái Đất dự kiến hoàn thiện tháng 12/2024. Ngoài trường quay, khu vực này đủ cơ sở hạ tầng cho các hoạt động truyền hình, nhà thi đấu thể thao và rạp hát. SEE-1 nằm trên khu Axiom Station thuộc trạm ISS. Năm 2028, Axiom Station sẽ được tách ra trở thành trạm vũ trụ riêng biệt.

Khu Axiom Station thuộc trạm vũ trụ ISS. Ảnh: SEE

Dmitry và Elena Lesnevsky - hai nhà đồng sáng lập Space Entertainment Enterprise - cho biết: "SEE-1 là cơ hội để nhân loại bước ra một thế giới khác và bắt đầu một chương mới thú vị trong vũ trụ. Nó cung cấp một địa điểm độc đáo và dễ tiếp cận cho ngành giải trí, được trang bị cơ sở hạ tầng tiên tiến, giúp mở ra một thế giới mới cho công việc sáng tạo".

Công ty không tiết lộ quy mô và sức chứa của khu tổ hợp. Space Entertainment Enterprise sẽ cho phép các đơn vị khác thuê lại địa điểm để sản xuất phim và tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, họ chú trọng tới mục tiêu tự sản xuất các nội dung hơn.

Space Entertainment Enterprise có trụ sở tại London (Anh), từng gây chú ý khi phát động dự án phim trên trạm vũ trụ ISS do Tom Cruise đóng chính. Tài tử người Mỹ dự kiến lên ghi hình hồi tháng 10/2021 nhưng phải hoãn do gặp trục trặc về vốn. Nhà làm phim Doug Liman, nổi tiếng với các dự án The Bourne Identity, Swingers, Fair Game hay American Made... giữ vai trò đạo diễn.

Tháng 10/2021, một êkíp ba người của Nga cũng lên trạm ISS để quay phim Challenge. Nữ diễn viên Yulia Peresild vào vai bác sĩ ngoại khoa được đưa đến ISS để phẫu thuật cho một nhà du hành vũ trụ (Oleg Novitskiy đóng). Dự án do cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, đài truyền hình Channel One và hãng phim Yellow, Black and White hợp tác sản xuất. Đạo diễn là Klim Shipenko, người từng làm Son of a Rich - phim có doanh thu cao nhất mọi thời ở Nga. Đoàn phim trở về Trái Đất hôm 17/10/2021 sau 12 ngày ghi hình.

Diễn viên, đạo diễn hoàn thành quay phim ngoài vũ trụ Đoàn phim của Nga khi làm việc ở ISS hồi tháng 10/2021. Video: ORT

Đạt Phan (theo Guardian)