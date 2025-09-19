Xây trường phổ thông liên cấp FPT hơn 27.000 m2 tại Eco Central Park

Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Vinh (Nghệ An) có quy mô hơn 27.000 m2, đào tạo 2.800 học sinh, nằm trong khuôn viên Eco Central Park gần 200 ha, khởi công sáng 19/9.

Trường thuộc phân khu The Garden của đô thị Eco Central Park (phường Trường Vinh, Nghệ An) - dự án của nhà sáng lập Ecopark. Theo công bố, trường dự kiến hoạt động từ năm học 2026-2027; giảng dạy theo chuẩn chương trình của hệ thống FPT Schools trên toàn quốc.

Thiết kế trường lấy cảm hứng từ cảnh quan xanh của Eco Central Park. Bố cục tổng thể theo dạng hợp khối, với khối giảng đường trung tâm và sân trong lớn đóng vai trò như quảng trường sinh hoạt chung. Công trình được kỳ vọng tạo không gian học tập sáng tạo, điểm nhấn kiến trúc giữa đại dự án

Phối cảnh trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh. Ảnh: FPT

Đại diện nhà sáng lập Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh, Phó tổng giám đốc Eco Central Park, cho biết việc xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế là ưu tiên trên hành trình phát triển khu đô thị đáng sống tại Nghệ An. FPT Schools giúp cư dân tiếp cận môi trường học tập hiện đại, tạo bệ phóng cho thế hệ trẻ.

Theo ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, học sinh Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh được rèn luyện kỹ năng công nghệ qua các môn AI, STEM, Robotics, nuôi dưỡng tư duy độc lập và khả năng làm chủ tương lai.

Học sinh được thực hành về công nghệ, sử dụng thiết bị thông minh, ngôn ngữ lập trình scratch, python, công cụ thiết kế đồ họa, in 3D... Trường cũng rèn luyện cho học sinh bốn kỹ năng tiếng Anh (nghe - nói - đọc - viết), phát triển tư duy phản biện (critical thinking). Hệ thống còn có chương trình phát triển cá nhân, giáo dục thể chất với các môn học mang bản sắc dân tộc, đa dạng hoạt động ngoại khóa.

Trường nằm giữa đại công viên xanh Eco Central Park. Ảnh: FPT

Ông Lê Trường Tùng cũng nhấn mạnh FPT và Ecopark sẽ đồng hành Nghệ An trong đào tạo nguồn nhân lực số, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Hợp tác góp phần thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết 71 về phát triển giáo dục và đào tạo.

Nghi thức khởi công công trình trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Vinh. Ảnh: ECP

Thành lập vào năm 2013, FPT Schools là hệ thống giáo dục của Tập đoàn FPT gồm ba cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hệ thống hiện diện tại nhiều tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Cần Thơ... và dự kiến tiếp tục mở rộng trên cả nước trong thời gian tới.

FPT Schools triển khai chương trình học theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với chương trình tăng cường, tập trung vào ba trụ cột: công nghệ, tiếng Anh - năng lực toàn cầu, chương trình phát triển cá nhân.

Không gian sống xanh tại Eco Central Park. Ảnh: ECP

Eco Central Park do Ecopark phát triển với định hướng bền vững, chú trọng hệ thống giáo dục và không gian sống xanh. Bên cạnh trường liên cấp FPT, khu đô thị còn có phân khu The Campus được phát triển riêng, với nhiều tiện ích giáo dục nằm tại cửa ngõ kết nối với trung tâm Nghệ An qua đại lộ Nguyễn Sỹ Sách (70 m), đại lộ Âu Cơ (34 m). Phân khu trực diện Quảng trường Ánh Sáng (3.5 ha) cùng hàng loạt tiện ích thương mại, dịch vụ, giáo dục, phù hợp với những gia đình đang đầu tư vào thế hệ trẻ tại Nghệ An.

Hoài Phương