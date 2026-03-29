Xây thêm 38 cầu Hy Vọng ở đồng bằng sông Cửu Long

38 cầu Hy Vọng là mục tiêu chương trình Nâng bước chân em đến trường 2026, trong đó 9 công trình đã khởi công trong quý 1.

Giữa cái nắng tháng 3, bà con ấp Trung Phú 3, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang tập trung đông đủ quanh khu vực khởi công cầu Hy vọng 444 (cầu Hảo Tâm). Với họ đây không chỉ là khởi đầu của một công trình mà là sự chấm dứt của hơn một thập kỷ lo âu khi đi trên cây cầu sắt cũ.

Chị Ngọc Hà, Phó Bí thư thường trực xã Định Mỹ, trăn trở khi nhắc về cây cầu cũ dài 29 m bề, ngang 1,4 m. Độ hẹp của cầu từng khiến nhiều ca cấp cứu trở nên bế tắc vì xe không thể tiếp cận.

"Vào mùa mưa, mặt cầu trơn trượt, học sinh tới lớp rất vất vả. Xót xa nhất là cảnh người dân phải khiêng bệnh nhân chạy bộ qua cầu để tìm xe cấp cứu", chị Hà kể.

Cầu Hy vọng 444 được xây mới với chiều dài 34 m, rộng 4,3 m. Công trình có tổng kinh phí 650 triệu đồng, trong đó, Quỹ Hy vọng tài trợ 170 triệu đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng.

Đại diện UBND xã Định Mỹ cho biết, trong điều kiện nguồn lực địa phương hạn chế, sự hỗ trợ từ Quỹ Hy vọng và các đơn vị là nguồn động viên vô giá.

Cầu Hy vọng 444 (cầu Hảo Tâm) trước khi được hỗ trợ xây mới. Ảnh: Ngọc Hà

Cách đó không xa, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ cũng rộn ràng không khí lao động khi 5 cây cầu mới đồng loạt khởi công. Tâm điểm là cầu Hy vọng 447 (cầu Đập Đá), tuyến huyết mạch nối liền 3 ấp và các khu vực giáp ranh. Sau gần một thập kỷ khai thác, công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng với trụ cầu lung lay, mặt sắt rỉ sét, đe dọa an toàn của hơn 1.000 hộ dân qua lại mỗi ngày.

Để thay thế nhịp cầu cũ, cầu Hy vọng 447 được xây mới với chiều dài 31 m, rộng 4,5 m, đáp ứng nhu cầu vận chuyển nông sản tận ruộng. Bên cạnh nguồn tài trợ từ Quỹ Hy vọng, bà con địa phương đã tự nguyện đóng góp 300 ngày công. Trực tiếp thi công là Ban xây dựng từ thiện xã – những "kỹ sư chân đất" dày dạn kinh nghiệm.

Khởi công cầu Hy vọng 443 tại Đồng Tháp.

Cùng thời điểm tại xã Thạnh Quới, các nhịp cầu Hy vọng 445, 446, 448 và 449 (rộng 4,5 m, dài từ 30-40 m) cũng được khởi dựng ở các ấp. Riêng tại Đồng Tháp, ba cầu Hy vọng bắt đầu thi công, mở đường cho ôtô lưu thông thuận tiện, trong đó cầu 443 (Cầu Kênh Thuỷ Điện) do gia đình Đỗ Gia và bạn bè tài trợ 130 đồng.

Tổng kinh phí dự án của 9 công trình đạt hơn 7 tỷ đồng, trong đó Quỹ Hy vọng và các đơn vị đồng hành hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng, phần còn lại là đối ứng từ địa phương. Các nhịp cầu bê tông rộng 4,3 - 4,5 m sẽ chấm dứt cảnh trơn trượt, mất an toàn mỗi mùa mưa lũ.

Ngoài ra, nhiều cầu xây dựng từ năm trước được bàn giao đưa vào sử dụng trong quý 1 vừa qua. Tại xã Đốc Bình Kiều, tỉnh Đồng Tháp, cầu Hy Vọng 436 do IDP Education Vietnam tài trợ không chỉ nối đôi bờ, mà còn nối liền giấc mơ thoát nghèo của bà con miền sông nước.

"Có cầu bê tông, bà con không còn lo trắc trở đường đi, nông sản cũng bớt bị ép giá. Nhịp cầu kiên cố nối đôi bờ là ước mơ bao đời nay của người dân trong vùng", đại diện lãnh đạo xã chia sẻ.

Cầu Hy Vọng 436 khánh thành tại Đồng Tháp.

Ngược lên rẻo cao Sơn La, cầu Hy vọng 439 tại xã Mường Lầm xoá tan nỗi sợ của người dân bản Nộc Cốc mỗi khi đi lại qua dòng suối lớn vào mùa mưa lũ. Hơn 100 học sinh dân tộc Mông, Thái mỗi ngày tới trường với tâm thế bình an. Với 300 hộ dân nơi đây, cây cầu là sự hồi sinh sau trận lũ quét 2025.

"Công trình không chỉ giúp bà con đi lại thuận lợi mà cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống bà con nhân dân trên địa bàn", ông Đỗ Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lầm nói.

Xây cầu là hoạt động nằm trong chương trình "Nâng bước em đến trường" do Quỹ Hy vọng thực hiện từ năm 2018. Đến nay, 450 cầu Hy Vọng đã hiện diện tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp..., thay thế những cây cầu tạm bợ, xuống cấp, góp phần cải thiện hệ thống giao thông và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Nga Thanh