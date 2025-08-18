Xây sửa trường lớp, lắp điện mặt trời cho học sinh vùng cao

Chiều 15/8, điểm trường Namsony - Trường mẫu giáo Hoa Đào được khánh thành và bàn giao cho các giáo viên và 75 học sinh người Mông ở xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng. Ngôi trường được Quỹ Hy vọng cải tạo với sự đồng hành của Volvo Car Việt Nam.

Trước đó, điểm trường này chưa có điện lưới quốc gia, chưa có nhà vệ sinh, gây bất tiện và ảnh hưởng đến sức khỏe.