Xây sửa trường lớp, lắp điện mặt trời cho học sinh vùng cao

Chiều 15/8, điểm trường Namsony - Trường mẫu giáo Hoa Đào được khánh thành và bàn giao cho các giáo viên và 75 học sinh người Mông ở xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng. Ngôi trường được Quỹ Hy vọng cải tạo với sự đồng hành của Volvo Car Việt Nam.
Trước đó, điểm trường này chưa có điện lưới quốc gia, chưa có nhà vệ sinh, gây bất tiện và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Các phòng học được cạo bỏ lớp vôi vữa ẩm mốc, sơn mới và thay lại cửa kính vỡ.
Trường cũng được lắp đặt 12 tấm pin năng lượng mặt trời công suất 6,96 kWp cùng bộ chuyển đổi, lưu trữ, bảo đảm nguồn điện cho các thiết bị thiết yếu.
Lớp học tại điểm trường thôn 11 sau khi cải tạo, được giáo viên trang trí, chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới.
Bà Tống Thị Diệu Nga, hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoa Đào cho biết có nguồn điện, trường mới có thể trang bị thêm quạt, đèn chiếu sáng và vận động thêm tivi cho các con. Giáo viên nhờ đó cũng bớt vất vả hơn.
Ngoài cải tạo lại hệ thống phòng học, trường được tài trợ xây mới nhà vệ sinh 4 khoang.
Cách điểm trường Namsony 80 km, tại xã Quảng Hòa, điểm trường mẫu giáo thôn 11 được tài trợ sửa chữa 7 phòng học và một nhà vệ sinh, tạo điều kiện cho 230 học sinh học tập trong môi trường an toàn, sạch sẽ.
Bà Phan Thị Đào, hiệu trưởng trường mẫu giáo Quảng Hòa, cho biết sự hỗ trợ đã mang đến cho điểm trường diện mạo mới.
Các thành viên trong đoàn tài trợ Volvo Car Việt Nam tham gia các hoạt động vui chơi với trò chơi tập thể mèo đuổi chuột tại điểm trường Namsony.
Các thành viên của đoàn hướng dẫn các con tham gia tô, vẽ tranh và sử dụng màu.
Cuộc thi nhảy bao bố giữa các em nhỏ tại điểm trường Namsony và thành viên đoàn tài trợ.
Phần thi kéo co giữa các em nhỏ ở điểm trường thôn 11 được sự giúp sức của các cô chú trong đoàn tài trợ, mang đến bầu không khí sôi nổi và gay cấn.
Hơn 300 phần quà gồm balo, gấu bông, bánh, sữa và đồ dùng học tập đã được trao cho các em nhỏ ở hai điểm trường.
Hoạt động tại Lâm Đồng lần này nằm trong dự án Trường em thay áo mới do Quỹ Hy vọng thực hiện từ năm 2022. Volvo Car Việt Nam đã tài trợ một tỷ đồng để chung tay với chương trình.
Đến nay, chương trình đã hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất cho gần 140 trường học trên cả nước. Năm 2025, chương trình đặt mục tiêu sửa chữa 55 điểm trường.
Độc giả có thể đồng hành cùng Quỹ Hy vọng để hỗ trợ cải thiện điều kiện giáo dục cho học sinh vùng núi, khó khăn tại đây.
Thanh Nga