Xây nhà yến trái phép nơi chồng lấn giữa Bình Định, Phú Yên

Hai nhà yến xây trái phép trên đảo Hòn Rớ, cách đất liền khoảng 0,5 km bị lập biên bản từ 2021 nhưng chưa tháo dỡ vì thuộc vùng chồng lấn giữa Phú Yên và Bình Định.

Một trong những công trình nhà yến xây trái phép ở đảo Hòn Rớ. Ảnh: Nghĩa Bình

Ngày 26/5, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định), cho biết công trình trái phép trên đảo do người đàn ông ở TP Quy Nhơn xây dựng. Từ năm 2018, người này thấy đảo có nhiều chim yến nên chở vật liệu ra xây nhà nuôi yến, hồ chứa nước, kho, lắp hệ thống điện mặt trời lên các mái nhà.

Do đảo nằm ở khu vực chồng lấn giữa hai tỉnh, từ năm 2021 cơ quan chức năng Phú Yên và Bình Định nhiều lần lập biên bản đình chỉ. Tuy nhiên việc tháo dỡ công trình chưa thể tiến hành do liên quan xác định địa giới hành chính của đảo. Đến nay công trình còn tồn tại và có dấu hiệu được mở rộng quy mô hơn so với lần đầu bị lập biên bản.

Lãnh đạo TP Quy Nhơn yêu cầu phường Gềnh Ráng phối hợp xã Xuân Hải (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) sớm xử lý vi phạm, báo cáo trước ngày 31/5.

Hòn Rớ giữa Bình Định và Phú Yên. Ảnh: Google Maps

Hòn Rớ cách Bãi Xếp (Quy Nhơn) hơn 0,5 km, cách Bãi Bầu (huyện Sông Cầu) gần một km, ở khu vực chồng lấn giữa Phú Yên và Bình Định nhiều năm qua. Theo Luật Đất đai, tranh chấp địa giới của đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định.

Phạm Linh