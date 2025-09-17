Xây nhà nhầm trên đất của người khác nhưng không trả lại

Hải PhòngÔng Đỗ Văn Hữu bị tòa án buộc tháo dỡ ngôi nhà mới xây vì nhầm vào lô đất đã có sổ đỏ của người khác, tuy nhiên ông kháng cáo.

Ông Hữu ở thôn 7 khu Kiền Bái, phường Thiên Hương là bị đơn trong vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép vừa được TAND khu vực I - Hải Phòng xét xử.

Theo bản án, tháng 9/2024, vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan (nguyên đơn, ở phường Hải An) nhận chuyển nhượng hai thửa đất tại thôn 7, xã Kiền Bái cũ (nay là phường Thiên Hương), có sổ đỏ. Trong thời gian sang tên sổ đỏ, bà Loan phát hiện vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên một lô đất của mình.

Bà Loan nhiều lần nhờ người môi giới liên hệ, nhắn tin, gọi điện đề nghị ông Hữu dừng thi công. Tuy nhiên, bà không nhận được phản hồi từ ông Hữu.

Ngôi nhà hai tầng do ông Hữu xây nhầm trên đất của người khác. Ảnh: Lê Tân

Tháng 11/2024, bà Loan có đơn trình báo gửi UBND xã Kiền Bái. Làm việc với chính quyền, ông Hữu cho biết, tháng 8/2024, vợ chồng ông có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất một lô đất tại tổ dân phố 7, khu Kiến Bái từ một người môi giới bất động sản, giá 550 triệu đồng.

Lô đất này cùng với lô của bà Loan đều có diện tích 60 m2, vốn cùng một thửa lớn được tách ra. Theo ông Hữu, khi mua, vợ chồng ông thỏa thuận với môi giới là lấy lô thứ 2 từ ngõ đi vào.

Ngày 19/10/2024, ông Hữu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phát hiện lô đất ở vị trí thứ 6 từ ngõ đi vào. Lô đã xây nhà lại thuộc về vợ chồng bà Loan.

Khi làm việc với chính quyền xã, ông Hữu đề nghị được đổi đất hoặc mua lại lô đất. Bà Loan không đồng ý. Hai bên không thống nhất được phương án xử lý. UBND xã Kiền Bái đã ra thông báo đình chỉ việc thi công của ông Hữu.

"Gia đình tôi mua hai lô cạnh nhau để xây nhà, giờ đổi đất phải tách ra thì còn làm được gì. Ông Hữu cũng không thiện chí, còn thách thức'', bà Loan cho biết.

Trước việc ông Hữu vẫn hoàn thiện căn nhà hai tầng, bà Loan khởi kiện ra tòa đòi đất.

Tại phiên xử mở ngày 11/8, ông Hữu thừa nhận sai sót nhưng không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của vợ chồng bà Loan. Ông đề nghị hoán đổi hoặc bồi thường bằng tiền với giá trị thửa đất khoảng 550 triệu đồng để giữ lại căn nhà mới xây.

Vợ chồng bà Loan giữ nguyên quan điểm yêu cầu vợ chồng ông Hữu dỡ bỏ công trình xây dựng trái pháp luật, trả lại quyền sử dụng đất.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc vợ chồng ông Hữu phải di chuyển đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trên lô đất của vợ chồng bà Loan.

Tại tòa, HĐXX nhận định, việc ông Hữu xây nhà trên thửa đất mà không được sự đồng ý của chủ đất là không hợp pháp. Sau khi ông Hữu phát hiện nhầm vị trí đất, nhận yêu cầu ngừng xây dựng của chính quyền mà cũng không dừng thi công là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác, xây dựng trái phép, không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước.

TAND khu vực I - Hải Phòng tuyên yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ. HĐXX buộc vợ chồng ông Hữu tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại thửa đất cho bà Loan, đồng thời chịu án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tố tụng cho nguyên đơn là 10 triệu đồng.

Đến nay, sau hơn một tháng tòa có phán quyết, căn nhà hai tầng của ông Hữu vẫn chưa được tháo dỡ.

Ngày 15/9, khi được UBND phường Thiên Hương mời đến làm việc để thống nhất phương án xử lý, ông Hữu cho biết không đồng ý với bản án và đã kháng cáo.

"Chính quyền địa phương đã khuyên ông Hữu có thể nhờ chuyên gia di chuyển ngôi nhà về khu đất của mình, chi phí sẽ thấp hơn việc phải phá dỡ. Tuy nhiên, ông Hữu vẫn kháng cáo. Khi nào có phán quyết cuối cùng, chúng tôi sẽ phối hợp với các bên liên quan để thực thi đúng pháp luật'', ông Nguyễn Công Diễn, Chủ tịch UBND phường Thiên Hương, nói.