Xây nhà lệch tầng trên mảnh đất hình tam giác 60 m2

Căn nhà nằm ở cuối một con ngõ nhỏ tại Seoul (Hàn Quốc), được xây trên khu đất hình tam giác, diện tích chưa tới 60 m2. Hai cạnh đất giáp cầu thang ngoài dẫn lên khu đất cao hơn, khiến mặt phía nam bị che khuất, hạn chế khả năng đón nắng. Ngoài ra, nếu mở cửa sổ hướng ra đường, tầm nhìn dễ bị trùng với nhà đối diện. Vị trí sâu trong hẻm nhỏ cũng gây nhiều khó khăn trong quá trình thi công.
Căn nhà nằm ở cuối một con ngõ nhỏ tại Seoul (Hàn Quốc), được xây trên khu đất hình tam giác, diện tích chưa tới 60 m2. Hai cạnh đất giáp cầu thang ngoài dẫn lên khu đất cao hơn, khiến mặt phía nam bị che khuất, hạn chế khả năng đón nắng. Ngoài ra, nếu mở cửa sổ hướng ra đường, tầm nhìn dễ bị trùng với nhà đối diện. Vị trí sâu trong hẻm nhỏ cũng gây nhiều khó khăn trong quá trình thi công.
Chủ nhà chọn mảnh đất vì bị thu hút bởi hình dạng bất thường, không gian nhỏ gọn và sự riêng tư do địa hình tạo ra.
Nhu cầu gia chủ đặt ra là tạo một không gian biệt lập, phục vụ cho công việc sáng tạo, ưu tiên sự tập trung và yên tĩnh. Đáp ứng yêu cầu đó, nhóm thiết kế đã triển khai ý tưởng "xếp lớp không gian" (layering).
Chủ nhà chọn mảnh đất vì bị thu hút bởi hình dạng bất thường, không gian nhỏ gọn và sự riêng tư do địa hình tạo ra.
Nhu cầu gia chủ đặt ra là tạo một không gian biệt lập, phục vụ cho công việc sáng tạo, ưu tiên sự tập trung và yên tĩnh. Đáp ứng yêu cầu đó, nhóm thiết kế đã triển khai ý tưởng "xếp lớp không gian" (layering).
Công trình cao 3 tầng, chia thành 7 tầng lệch với diện tích sàn khoảng 33 m2 mỗi tầng, tạo sự kết nối liên tục theo chiều dọc. Cầu thang trở thành trục chính định hình không gian, mỗi tầng lệch vừa phân tách chức năng, vừa đảm bảo tính liên thông. Tầng hầm và trệt có lối vào riêng biệt.
Công trình cao 3 tầng, chia thành 7 tầng lệch với diện tích sàn khoảng 33 m2 mỗi tầng, tạo sự kết nối liên tục theo chiều dọc. Cầu thang trở thành trục chính định hình không gian, mỗi tầng lệch vừa phân tách chức năng, vừa đảm bảo tính liên thông. Tầng hầm và trệt có lối vào riêng biệt.
Bên ngoài, công trình được bao bọc bằng gạch đỏ, đóng kín như một khối nhà kiên cố. Mặt tiền chỉ có một khe cửa sổ đứng xuyên suốt ba tầng, giúp đưa ánh sáng vào sâu bên trong.
Bên ngoài, công trình được bao bọc bằng gạch đỏ, đóng kín như một khối nhà kiên cố. Mặt tiền chỉ có một khe cửa sổ đứng xuyên suốt ba tầng, giúp đưa ánh sáng vào sâu bên trong.
Lớp vỏ gạch đỏ được xử lý thủ công tỉ mỉ, uốn cong quanh các góc bo tròn tại lối vào, thể hiện kỹ thuật thi công cao.
Lớp vỏ gạch đỏ được xử lý thủ công tỉ mỉ, uốn cong quanh các góc bo tròn tại lối vào, thể hiện kỹ thuật thi công cao.
Gạch được đặt ngang ở phần giữa tường, dựng đứng ở chân tường, tạo nên các lớp nhịp điệu rõ ràng trên một mặt phẳng lớn. Cách xử lý này giúp công trình dù kín hoàn toàn vẫn không gây cảm giác nặng nề, đồng thời tăng hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ tự nhiên theo từng thời điểm trong ngày.
Gạch được đặt ngang ở phần giữa tường, dựng đứng ở chân tường, tạo nên các lớp nhịp điệu rõ ràng trên một mặt phẳng lớn. Cách xử lý này giúp công trình dù kín hoàn toàn vẫn không gây cảm giác nặng nề, đồng thời tăng hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ tự nhiên theo từng thời điểm trong ngày.
Không gian cao nhất được sử dụng làm xưởng vẽ, nơi riêng tư, yên tĩnh cho hoạt động sáng tạo.
Không gian cao nhất được sử dụng làm xưởng vẽ, nơi riêng tư, yên tĩnh cho hoạt động sáng tạo.
Dù khép kín, công trình vẫn đón ánh sáng tự nhiên nhờ khoảng thông tầng nhỏ trên mái.
Dù khép kín, công trình vẫn đón ánh sáng tự nhiên nhờ khoảng thông tầng nhỏ trên mái.
Bàn ăn tích hợp với hệ tủ bếp, thiết kế hình học tối giản, sử dụng mặt thép không gỉ kết hợp gỗ sáng màu tạo điểm nhấn. Tổng thể không gian sử dụng vật liệu đồng nhất là gỗ sáng màu từ trần, tường đến tủ bếp và sàn, mang lại hiệu ứng thị giác liền mạch, tăng cảm giác rộng thoáng cho không gian nhỏ.
Bàn ăn tích hợp với hệ tủ bếp, thiết kế hình học tối giản, sử dụng mặt thép không gỉ kết hợp gỗ sáng màu tạo điểm nhấn. Tổng thể không gian sử dụng vật liệu đồng nhất là gỗ sáng màu từ trần, tường đến tủ bếp và sàn, mang lại hiệu ứng thị giác liền mạch, tăng cảm giác rộng thoáng cho không gian nhỏ.
Quầy bếp tích hợp tủ âm tường, thiết kế tối giản. Cánh tủ không tay nắm tạo mặt phẳng liền lạc, ẩn giấu các khoang lưu trữ phía sau lớp gỗ.
Quầy bếp tích hợp tủ âm tường, thiết kế tối giản. Cánh tủ không tay nắm tạo mặt phẳng liền lạc, ẩn giấu các khoang lưu trữ phía sau lớp gỗ.
Cầu thang sử dụng thép sơn đen dạng ziczac, bám sát tường gỗ, tối giản chi tiết để nhường chỗ cho không gian bên dưới. Dãy hộc tủ âm dưới bệ sàn tận dụng tối đa diện tích lưu trữ.
Cầu thang sử dụng thép sơn đen dạng ziczac, bám sát tường gỗ, tối giản chi tiết để nhường chỗ cho không gian bên dưới. Dãy hộc tủ âm dưới bệ sàn tận dụng tối đa diện tích lưu trữ.
Hành lang lệch tầng với ánh sáng hắt trần và tường gỗ đồng bộ tạo cảm giác dẫn dắt mềm mại, gọn gàng.
Hành lang lệch tầng với ánh sáng hắt trần và tường gỗ đồng bộ tạo cảm giác dẫn dắt mềm mại, gọn gàng.
Bích Phương (theo Atelier-itch)