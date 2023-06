Xây mới, cải tạo hai điểm trường tại Bắc Kạn, Nghệ An

Quỹ Toyota Việt Nam đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng để xây mới và cải tạo hai điểm trường tại tỉnh Bắc Kạn và Nghệ An.

Đầu tháng 6, Quỹ Toyota Việt Nam đã bàn giao điểm trường Tân Hợi, thuộc trường Mầm non An Thắng, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Mới đây, ngày 13/6, đơn vị tổ chức tiếp tục bàn giao điểm trường Nhọt Nhóng, thuộc trường Mầm non Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Sau cải tạo và xây mới, điểm tường Tân Hợi được trang bị hai phòng học tiêu chuẩn, hai phòng giáo viên, một nhà bếp và hai nhà vệ sinh cho học sinh. Bên cạnh đó, đại lý Toyota Thái Nguyên cũng chung tay tài trợ một số vật dụng cần thiết như máy lọc nước, bàn ghế và loa kéo.

Phòng học tại điểm trường Tân Hợi sau cải tạo và xây mới. Ảnh: Quỹ Toyota Việt Nam

Tại Nhọt Nhóng, điểm trường này có một phòng học tiêu chuẩn, phòng giáo viên, nhà bếp và hai nhà vệ sinh dành cho giáo viên, học sinh. Đại lý Toyota Vinh cũng góp sức, hỗ trợ một số vật dụng như bình đựng nước giữ nhiệt, bàn nhựa, đồ chơi ngoài trời và loa kéo.

Đồng thời, tại sự kiện khánh thành, Quỹ Toyota Việt Nam trao nhiều phần quà và đồ dùng học tập cho học sinh. Công ty More Production Việt Nam - đối tác của quỹ đã tài trợ cho mỗi điểm trường kệ sách truyện phát triển tư duy đặt trong phòng học với nhiều sách truyện ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

"Tôi rất vui và yên tâm khi con được học dưới một mái trường khang trang và sạch sẽ như thế này", chị Hoàng Thị Kịa - mẹ một học sinh Trường mầm non Tân Hợi chia sẻ.

Quỹ cải tạo nhà vệ sinh sạch sẽ, khang trang để bảo vệ sức khỏe cho giáo viên, học sinh vùng cao. Ảnh: Toyota Việt Nam

Trước đó, Quỹ Toyota Việt Nam đã phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh để khảo sát và tiến hành xây mới, cải tạo các trường nhằm cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, tạo thêm động lực cho giáo viên và trẻ em vùng sâu, vùng xa.

An Thắng là một xã khó khăn, dân trí còn nhiều hạn chế cùng cơ sở vật chất thiếu thốn của huyện Pác Nặm, Bắc Kạn. Nậm Nhoóng là một trong những xã miền núi rẻo cao của huyện Quế Phong, Nghệ An với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Vì vậy, đời sống người dân nơi đây phải đối mặt với nhiều thử thách.

Theo đó, ngành giáo dục gặp rất nhiều khó khăn khi cơ sở vật chất của trường học còn thô sơ và lạc hậu; người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục; việc chăm lo, đồng hành cùng con em trong vấn đề học tập chưa sát sao.

Đại diện quỹ trao quà cho học sinh tại Tân Hợi, Ảnh: Quỹ Toyota Việt Nam

Quỹ Toyota Việt Nam thành lập từ năm 2019. Sau gần 5 năm, tổ chức đã xây dựng 7 điểm trường cho các xã vùng sâu, vùng xa tại Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Nghệ An... tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động này, quỹ muốn mang đến cho trẻ em vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập tốt hơn. Từ đó, các em có thể trau dồi kiến thức và nuôi dưỡng ước mơ để thay đổi tương lai, trở thành công dân tốt.

Đây là một trong những chương trình thường niên do Quỹ Toyota Việt Nam tổ chứ trong hành trình nỗ lực đóng góp cho cộng đồng trên các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường và y tế.

Lãnh đạo đơn vị cho biết, Quỹ Toyota Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện những chương trình ý nghĩa với xã hội với mục tiêu "mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng sở tại".

Nhật Lệ