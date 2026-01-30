Xây khu phức hợp 9 tầng tại rạp chiếu phim lâu đời nhất Quảng Ngãi

Hòa Bình - rạp chiếu phim lâu đời nhất ở Quảng Ngãi - sẽ thành khu phức hợp 9 tầng, có ngân hàng, căn hộ, penhouse...sau hàng chục năm bỏ hoang.

Ngày 30/1, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch phường Cẩm Thành cho biết địa phương đã chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án Hòa Bình Complex. Nhà đầu tư đang chuẩn bị khởi công dự án trên khu đất gần 539 m2 trước đây là Rạp chiếu phim Hòa Bình - rạp chiếu phim 76 năm tuổi ở Quảng Ngãi.

Phối cảnh tòa nhà Hòa Bình Complex sắp khởi công trên khu đất rạp chiếu phim Hòa Bình, Quảng Ngãi. Ảnh: UBND phường Cẩm Thành

Dự án do bà Đặng Thị Ngọc Bích làm chủ đầu tư, với mục tiêu xây dựng công trình phức hợp đa chức năng, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và lưu trú; đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và tạo điểm nhấn kiến trúc ở khu vực trung tâm Quảng Ngãi.

Theo quy hoạch được duyệt, Hòa Bình Complex sẽ có 9 tầng nổi và một tầng hầm. Tầng hầm bố trí bãi đỗ xe. Tầng một là khối dịch vụ thương mại, với chức năng chính là Ngân hàng để tạo sự sầm uất cho công trình.

Tầng hai được tổ chức thành không gian cà phê giải trí trong nhà và ngoài trời. Tầng 3 dành cho phòng tập gym và thể dục thể thao.

Từ tầng 4 trở lên là khu căn hộ ở. Tầng 4 bố trí hai căn hộ diện tích lớn, các tầng 5 đến 8 là căn hộ điển hình với tổng cộng 12 căn. Tầng 9 được thiết kế thành căn penthouse cao cấp, có ban công rộng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho toàn công trình.

Rạp chiếu phim Hòa Bình bỏ hoang nhiều năm, người dân buôn bán kinh doanh đồ ăn, thức uống phía dưới. Ảnh: Phạm Linh

Rạp Hòa Bình được xây dựng từ năm 1950, tên ban đầu là rạp Kiến Thành, rạp chiếu phim lâu đời và nổi tiếng ở khu vực trung tâm thị xã Quảng Ngãi xưa. Từ năm 1975, rạp do nhà nước quản lý. Đến năm 1993, rạp được đầu tư nâng cấp, song sau một thời gian hoạt động đã dần vắng khán giả. Năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi chủ trương xã hội hóa rạp nhưng không thành, đến năm 2017 rạp đóng cửa và được đưa vào danh sách đấu giá tài sản công dôi dư. Trong hàng chục năm không sử dụng, rạp chiếu phim xuống cấp, phía dưới, người dân tận dụng để buôn bán đồ ăn, thức uống.

Đến năm 2023, bà Đặng Thị Ngọc Bích, 35 tuổi, ở Sóc Trăng đã trúng đấu giá rạp Hòa Bình với giá 33 tỷ đồng, cao hơn 10 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Bà Bích cũng là chủ đầu tư công trình khu phức hợp Hòa Bình Complex.

Thuyết trình với UBND phường Cẩm Thành, bà Bích cho rằng đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi cũ đóng vai trò hạt nhân trong phát triển của tỉnh, là khu vực đầu não tập trung các cơ quan hành chính. Theo định hướng phát triển của địa phương, chủ đầu tư muốn làm công trình phức hợp hiện đại, đa chức năng trên nền khu đất có giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.

Phạm Linh