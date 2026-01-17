Xây hồ điều hòa gần 600 tỷ đồng giảm ngập cho Nha Trang

Khánh HòaHồ điều hòa tại phường Tây Nha Trang tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, kết hợp đường đi bộ, cây xanh và hệ thống thoát nước, nhằm giảm ngập khu vực đô thị.

Dự án vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 14/1. Hồ điều hòa nằm tại phường Tây Nha Trang, thuộc dự án nhóm B, thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2025-2027.

Công trình gồm hệ thống hồ điều hòa kết hợp đường đi bộ ven hồ, cây xanh; kênh dẫn nước dọc tuyến đường sắt về hồ và kênh thoát nước từ hồ ra sông Cái. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng thoát nước đô thị, giảm rủi ro ngập úng trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, đồng thời tạo thêm không gian công cộng xanh cho khu vực Tây Nha Trang.

Hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang. Đồ họa: Khải An

So với quyết định ban hành hồi tháng 10/2021 với tổng vốn hơn 380 tỷ đồng, dự án sau điều chỉnh tăng lên 585 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 322 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 152 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản liên quan. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh.

Theo quyết định điều chỉnh, dự án được đổi tên từ "hồ điều hòa khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang" thành "hồ điều hòa khu vực phường Tây Nha Trang", phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Hòn Nghê đã được phê duyệt.

Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Phối cảnh đường đi bộ quanh hồ điều hòa. Đồ họa: Khải An

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cũng đề xuất xây dựng Kênh thoát lũ kết hợp đường D25 nhằm giảm nguy cơ ngập cho khu vực Tây Nha Trang và vùng lân cận. Dự án triển khai tại phường Tây Nha Trang và xã Diên Điền, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.000 tỷ đồng.

Đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 năm ngoái tại Khánh Hòa làm 22 người chết, hơn 1.000 nhà sập hoặc hư hỏng, nhiều tuyến đường, hoa màu và công trình hạ tầng bị tàn phá, tổng thiệt hại ước tính trên 5.000 tỷ đồng. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng, phường Tây Nha Trang và xã Diên Điền được ghi nhận là những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất.

Bùi Toàn