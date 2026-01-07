Xây hầm chui tại nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3

Hà NộiHầm dài 655 m với 6 làn xe được kỳ vọng giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.

Nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 có lưu lượng phương tiện đông, hay ùn tắc vào giờ cao điểm. Ảnh: Thanh Hải

Theo đó, xây dựng hầm chui theo hướng Mễ Trì – Dương Đình Nghệ với quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài hầm 655 m (trong đó chiều dài hầm kín 120 m, hầm hở 200 m và 335 m tường chắn, gờ chắn bánh). Vị trí xây dựng thuộc địa bàn các phường Từ Liêm, Cầu Giấy, Yên Hòa.

"Dự án nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao, giảm chi phí và thời gian chờ đợi do ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị; đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt", quyết định nêu.

Thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm Chủ đầu tư. Sở Xây dựng được giao thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ và theo đúng các quy định hiện hành. Các Sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai thực hiện.

Hiện Hà Nội đã có 4 hầm chui. Hầm Kim Liên kết nối đường Đại Cồ Việt với Xã Đàn khánh thành năm 2009. Năm 2016, hai hầm chui Trung Hòa (kết nối đường Trần Duy Hưng với đại Lộ Thăng Long) và hầm nút giao Thanh Xuân (giải quyết ùn tắc giữa đường Nguyễn Trãi với vành đai 3) khánh thành. Hầm thứ tư hoạt động từ tháng 10/2022 là Lê Văn Lương - vành đai 3.

Võ Hải