Xây hầm 4 lớp cửa để đánh bạc

Nghệ AnNguyễn Văn Anh xây tầng hầm 60 m2, 4 lớp cửa thép kiên cố, trang bị hệ thống camera giám sát để mở sới bạc, mỗi lần thu hút hàng chục người tham gia.

Ngày 28/1, Văn Anh, 42 tuổi, trú xã Đại Đồng, cùng 11 người tuổi từ 27 đến 54, bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra các tội Đánh bạc, Gá bạc và Tàng trữ hàng cấm.

Nghi can Văn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, vài tháng qua, tại nhà riêng ở xã Đại Đồng (trước đây thuộc huyện Thanh Chương), Văn Anh xây dựng một tầng hầm rộng khoảng 60 m2, chia thành hai phòng nhỏ nhằm tổ chức đánh bạc.

Để vào căn hầm, các con bạc phải đi qua 4 lớp cửa thép kiên cố. Xung quanh bố trí nhiều camera giám sát để gia chủ theo dõi mọi di biến động bên trong và phía ngoài ngôi nhà.

Hàng ngày, khi tập hợp khoảng 10 người chơi, Văn Anh mở cửa hầm, sau đó khóa cả 4 lớp cửa để các con bạc sát phạt bằng hình thức đánh liêng. Sau vài giờ, khi cuộc chơi kết thúc, chủ sới bạc thu dọn đồ đạc, tiêu hủy chứng cứ.

Xây hầm để đánh bạc Cảnh sát đột kích căn hầm, bắt giữ hàng chục người đánh bạc. Video: Hòa Vang

Chiều 26/1, sau vài tuần theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đột kích căn hầm trong nhà Văn Anh, bắt quả tang 12 người (10 nam, 2 nữ) đang đánh liêng ăn tiền. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 90 triệu đồng, hai bộ bài tú lơ khơ, 7 camera và 6 cối pháo hoa nổ, tổng trọng lượng hơn 10 kg.

Đức Hùng