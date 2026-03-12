Xây đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo lệnh khẩn cấp

Thủ tướng đồng ý xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, theo hình thức xây dựng công trình khẩn cấp.

Ngày 11/3, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, truyền đạt chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Lãnh đạo Chính phủ giao tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện triển khai dự án, hoàn thành đúng tiến độ để phục vụ Hội nghị APEC 2027. Quá trình triển khai dự án phải tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chậm tiến độ, trục lợi qua hành vi dàn xếp, thông thầu trái quy định.

Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn tỉnh Bắc Ninh về thủ tục triển khai dự án. Khi thực hiện dự án, nếu phát sinh nội dung khác với quy định của pháp luật hiện hành, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp với địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xây dựng theo lệnh khẩn cấp là cơ chế đặc thù cho phép dự án được rút gọn một số thủ tục như thẩm định, đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ trong tình huống cấp bách. Với cơ chế này, việc chuẩn bị và thi công có thể triển khai song song theo quyết định của cấp có thẩm quyền, nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu pháp lý, chất lượng và trách nhiệm quản lý.

Phối cảnh cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: VGP

Toàn tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội dài 41,316 km, tổng mức đầu tư khoảng 83.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, trục giao thông ngắn nhất và hiện đại kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội.

Đoạn tuyến đi qua địa bàn Hà Nội dài 13,55 km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng, được xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP), đã khởi công cuối năm 2025. Dự án gồm 7 km làm mới và 6,55 km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu sẽ được nâng cấp mở rộng lên 120 m.

Đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh dài khoảng 27,766 km, tiêu chuẩn đường cao tốc 10 làn xe cơ giới, tốc độ 120 km mỗi giờ, cũng được đầu tư theo phương thức PPP. Tuyến đường song hành dọc theo 2 bên gồm 4 làn xe với tốc độ tối đa 80 km mỗi giờ. Tổng mức đầu tư sơ bộ 50.000 tỷ đồng.

Giữa tháng 12/2025, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh. Sân bay được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, đáp ứng khai thác khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm đến 2030; khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa đến 2050.

Tổng vốn đầu tư khoảng 196.370 tỷ đồng, gồm 141.230 tỷ đồng giai đoạn một và 55.140 tỷ đồng giai đoạn hai, sử dụng vốn của nhà đầu tư, gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp. Dự án được đánh giá giữ vai trò thúc đẩy cực tăng trưởng phía Đông Hà Nội và đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Vũ Tuân