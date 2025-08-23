Xây dựng trung tâm xét nghiệm gene quy mô 500.000 mẫu một năm

Trung tâm xét nghiệm gene của Gen Viet dự kiến hoạt động quý II/2026, hướng đến thành cơ sở xét nghiệm giải mã gen di truyền và ứng dụng AI trong đánh giá rủi ro, phát hiện sớm các bệnh.

Chiều ngày 22/8 tại Hà Nội, Công ty JS Link (Hàn Quốc) và Công ty Cổ phần Sinh học phân tử Gene Viet ký kết hợp tác chiến lược về việc xây dựng, chuyển giao công nghệ và cung cấp trang thiết bị cho trung tâm xét nghiệm gene hiện đại hàng đầu khu vực.

Theo thỏa thuận, Công ty JS Link nhận vai trò tư vấn, xây dựng và chuyển giao công nghệ tiên tiến, đồng thời cung cấp toàn bộ hệ thống trang thiết bị cho Trung tâm xét nghiệm gene của Công ty Cổ phần Sinh học phân tử Gene Viet. Dự kiến khi đi vào hoạt động quý II/2026, trung tâm sẽ trở thành cơ sở xét nghiệm giải mã gen di truyền và ứng dụng AI trong đánh giá rủi ro, phát hiện sớm các bệnh ung thư và di truyền (như đột quỵ, tiểu đường...).

Với công suất xét nghiệm lên tới 500.000 mẫu một năm, đây sẽ là một trong những trung tâm xét nghiệm gene lớn nhất châu Á và nằm trong nhóm hàng đầu thế giới về xét nghiệm ADN, kết hợp các công nghệ phân tích hiện đại cùng với ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và Dữ liệu lớn (Big Data) về hệ Gene người, tạo ra những đột phá trong y học cá thể hóa theo bản đồ gene riêng của từng người trong phòng bệnh chủ động và điều trị bệnh, tế bào gốc và ứng dụng tế bào gốc trong y tế cũng như chăm sóc sức khỏe - làm đẹp.

Đại diện Công ty JS Link (Hàn Quốc) và Công ty Cổ phần Sinh học phân tử Gene Viet (bên phải) ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: Gene Viet

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sinh học phân tử Gene Viet nhấn mạnh: "Sự hợp tác với JS Link không chỉ mang lại những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hệ Gene học (genomics), mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong bản đồ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học của khu vực và thế giới".

Sự kiện hợp tác này cũng được đánh giá là bước đi hiện thực hóa định hướng chuyển đổi từ hợp tác gia công sang hợp tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ sinh học - một nội dung quan trọng được đề cập trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc từ ngày 10 - 13/8.

Thành lập năm 2000, JS Link là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sinh học và genomics với hơn 20 năm kinh nghiệm. Công ty có năng lực toàn diện trong genomics, proteomics, multi-omics, dữ liệu sinh học lớn và y học chính xác, từng hợp tác với nhiều bệnh viện, cơ quan chính phủ và tập đoàn toàn cầu.

JS Link hiện là đối tác chiến lược trong nhiều dự án gene quốc gia tại Hàn Quốc, đồng thời dẫn đầu các sáng kiến về y học chính xác dựa trên dữ liệu gene. Với đội ngũ hơn 70 chuyên gia, trong đó có 10 tiến sĩ, JS Link đang khẳng định vị thế là một trong những công ty có quy mô toàn cầu trong ngành.

Gene Viet là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực xét nghiệm ADN, giải trình tự toàn bộ hệ gene người, sàng lọc di truyền (PGS), tầm soát và điều trị đích ung thư. Công ty sở hữu hệ thống phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, áp dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) từ các hãng hàng đầu thế giới như Thermo Fisher và MGI.

Với năng lực xét nghiệm có độ chính xác lên tới 99,9%, Gene Viet đã thực hiện hàng nghìn ca xét nghiệm phức tạp và được quốc tế công nhận.

Dịch vụ chính của Gene Viet gồm xét nghiệm ADN huyết thống, giải trình tự toàn bộ hệ gene người (genomics); tầm soát và điều trị đích ung thư; sàng lọc di truyền trước chuyển phôi (PGS Test).

Thế Đan