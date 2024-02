Xây dựng tòa nhà chọc trời dài 170 km

Arab SaudiCông tác xây dựng Thành phố Thẳng dài 170 km, cao 500 m và rộng 200 m thuộc siêu đô thị NEOM đang thực hiện, giai đoạn đầu tiên dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Tiến độ xây tòa nhà chọc trời dài 170 km Đại công trường xây dựng Thành phố Thẳng. Video: NEOM

Trong video thông báo tiến độ do dự án NEOM chia sẻ, giám đốc phát triển dự án là Denis Hickey cam kết đạt mục tiêu phát triển đầy tham vọng, New Atlas hôm 27/2 đưa tin. Bất chấp nhiều hoài nghi, công tác xây dựng tòa nhà chọc trời lớn cỡ một thành phố của Arab Saudi đang tiến triển. Thành phố Thẳng (The Line) là công trình ốp gương lớn có sức chứa khoảng 9 triệu người, tương đương dân số của New York.

Hình ảnh từ video cho thấy những chiếc máy xúc và hàng dài xe tải hối hả chuẩn bị nền móng cho tòa nhà. Quy mô đào đắp nền đất của dự án thuộc hàng lớn nhất thế giới và quá trình thi công diễn ra liên tục 24/7 để vận chuyển vài triệu mét khối đất và nước mỗi tuần. Theo thiết kế, Thành phố Thẳng sẽ dài 170 km, cao 500 m và rộng 200 m. Dù có nhiều chướng ngại vật thực tế cần xử lý, chưa kể vấn đề về sinh thái, Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tin chắc dự án có thể trở thành hiện thực.

Trải rộng từ dãy núi ở tây bắc Arab Saudi tới Biển Đỏ, những cụm dân cư của Thành phố Thẳng được kết nối bởi nhiều tuyến đường tốc độ siêu nhanh và giải pháp di chuyển tự động. Trường học, nhà hàng, cửa hàng và các địa điểm khác đều nằm trong phạm vi 5 phút đi bộ, đồng thời không có hành trình nào kéo dài quá 20 phút. Nhờ hình dạng thẳng và cơ sở hạ tầng dưới lòng đất, 95% diện tích đất sẽ được bảo tồn cho tự nhiên. Tuy nhiên, ý tưởng xây Thành phố Thẳng cũng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích từ những người cho rằng sa mạc không phải nơi phù hợp cho công trình như vậy.

Arab Saudi đầu tư 100 - 200 tỷ USD vào Thành phố Thẳng, dự án đầu tiên nằm trong NEOM, siêu đô thị tự trị 500 triệu USD bao phủ 25.900 km2 đất ở tỉnh Tabuk của Arab Saudi, gần biên giới Jordan và Ai Cập. NEOM là từ ghép của từ neos (mới) trong tiếng Hy Lạp và mustaqbal (tương lai) trong tiếng Arab. Đây là kế hoạch tham vọng giúp Arab Saudi chấm dứt phụ thuộc vào dầu mỏ, biến quốc gia này thành một trung tâm công nghệ giống Thung lũng Silicon.

An Khang (Theo New Atlas)