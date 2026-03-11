Xây dựng thêm sân khấu ngoài trời dọc sông Hương

TP HuếSân khấu ngoài trời với 1.000 chỗ ngồi cùng với tuyến đường đi bộ sẽ được xây dựng dọc sông Hương với tổng phí hơn 33 tỷ đồng.

Sân khấu ngoài trời với 1.000 chỗ ngồi nằm trong dự án chỉnh trang cảnh quan bờ bắc cầu Nguyễn Hoàng, với diện tích khoảng 14.743 m2.

Sân khấu ngoài trời sẽ xây dựng ở bờ bắc sông Hương, cạnh cầu Nguyễn Hoàng. Ảnh: Võ Thạnh

Theo thiết kế, sân khấu ngoài trời kết hợp bậc ngồi, có sức chứa khoảng 1.000 người được xây dựng bằng bêtông cốt thép dày 20cm, lót sàn gỗ lim dày 5cm với diện tích 148m2. Bậc ngồi sân khấu đá nguyên khối với chiều dài khoảng 296,7m kết hợp với đèn Led chiếu sáng.

Dự án cũng xây dựng nhà dịch vụ kết hợp vệ sinh công cộng với tổng diện tích khoảng 226m2 để phục vụ người dân và du khách. Một hệ thống đường dạo trong công viên có tổng chiều dài khoảng 583 m, bề rộng mặt cắt ngang từ 3 -5 m, lót đá granite sẽ kết nối các không gian chức năng trong khu vực, tạo thuận lợi cho người dân đi bộ, tập thể dục và tham quan.

Dự án được thực hiện trong vòng hai năm.

Đường đi bộ ở bờ bắc ven sông Hương. Ảnh: Võ Thạnh

Theo Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế, khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện không gian cảnh quan ven sông Hương, tạo điểm sinh hoạt cộng đồng mới cho người dân, nâng cao chất lượng môi trường và mỹ quan đô thị khu vực bờ Bắc cầu Nguyễn Hoàng.

Tháng 4/2021, sau khi quy hoạch hai bờ sông Hương được phê duyệt, TP Huế đã triển khai nhiều dự án để xây dựng tuyến đường đi bộ dọc hai bờ sông Hương phục vụ sinh hoạt của người dân. Ngoài tuyến đường đi bộ lót sàn gỗ lim 64 tỷ đồng ở bờ nam sông Hương, TP Huế cũng đã xây dựng một sân khấu ngoài trời ở trước bia Quốc học trên đường Lê Lợi và được nhiều người dân đón nhận.

Võ Thạnh