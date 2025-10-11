Xây dựng pháp lý về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu xuyên biên giới

Hà NộiPhó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, không gian mạng đem lại cơ hội, song đi liền nhiều thách thức, cần xây dựng cơ sở pháp lý phù hợp.

Đây là một trong 6 nội dung được Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh tại khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA) tổ chức tại Hà Nội, chiều 11/10.

LAWASIA tổ chức quốc tế của các hiệp hội luật sư, thẩm phán, các cơ quan tổ chức nghiên cứu pháp lý và những thành viên khác quan tâm và có lợi ích trong lĩnh vực hành nghề pháp lý tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hiệp hội thành lập năm 1966 tại Australia, hiện có hơn 40 tổ chức thành viên. Liên đoàn Luật sư Việt Nam gia nhập LAWASIA từ năm 2010.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại Hội nghị LAWASIA 38, chiều 11/10. Ảnh: VGP

Thay mặt quốc gia đăng cai, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá sau gần 60 năm, LAWASIA đã khẳng định vai trò là một diễn đàn trí tuệ uy tín hàng đầu, trung tâm kết nối, hội tụ, đối thoại và hợp tác của giới luật học châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp thiết thực bảo vệ công lý, góp phần kiến tạo một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển.

Ông do đó đề nghị các hiệp hội luật sư, các nhà khoa học pháp lý, các luật gia, luật sư, các thẩm phán trong khuôn khổ LAWASIA và các tổ chức quốc tế khác, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, góp phần xử lý những vấn đề pháp lý toàn cầu.

6 nội dung trọng tâm được Phó thủ tướng đề nghị lưu ý gồm: Xây dựng cơ sở pháp lý về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và dữ liệu xuyên biên giới; Hoàn thiện luật pháp quốc tế về Biến đổi khí hậu và trách nhiệm pháp lý quốc tế; Tăng cường An ninh mạng và luật pháp quốc tế về không gian số; Xây dựng khung pháp lý phù hợp về Di cư quốc tế, người tị nạn và quyền con người; Củng cố Luật pháp quốc tế về biển và tài nguyên chung của nhân loại; và Đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố quốc tế.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam cam kết ủng hộ các giá trị cốt lõi của Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp thực chất vào duy trì hòa bình, ổn định khu vực và quốc tế, ứng phó kịp thời và hiệu quả với các thách thức toàn cầu.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh nói việc lựa chọn Hà Nội làm nơi tổ chức LAWASIA lần thứ 38 thể hiện sự tin cậy của Hiệp hội với nước chủ nhà Việt Nam, một đất nước ổn định về chính trị, an ninh an toàn luôn được bảo đảm.

Hội nghị có sự tham dự của 600 khách mời đến từ nhiều quốc gia. Ảnh: VGP

Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương phối hợp cùng với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức quy tụ 600 đại biểu trong nước và quốc tế, là đại diện lãnh đạo các hiệp hội luật sư, cơ quan tư pháp, trường đại học luật của 40 quốc gia. Sự kiện được kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác tiềm năng giữa luật sư, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

Trong 3 ngày làm việc 11-13/10, hội nghị sẽ có 34 phiên chuyên đề trải dài trên nhiều lĩnh vực như: hình sự; truyền thông, công nghệ và bảo mật dữ liệu; luật môi trường; luật cạnh tranh và chống độc quyền; hiến pháp; luật lao động; luật cạnh tranh và chống độc quyền; tội phạm mạng quốc tế; tài chính - ngân hàng; chứng khoán - đầu tư; sở hữu trí tuệ; bất động sản và giao dịch...

Tại hội nghị, Việt Nam đề xuất 2 chủ đề: Củng cố nền tảng hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực biển Đông trên cơ sở pháp luật quốc tế; và Vai trò pháp luật trong bảo tồn đa dạng và đặc sắc văn hóa bản địa trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Hải Thư