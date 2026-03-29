Xây dựng nơi tưởng niệm hơn 500 nhà báo liệt sĩ

Nghệ AnNhà chức trách làm lễ động thổ xây dựng không gian tâm linh chùa Da, trong đó có hạng mục nhà tưởng niệm các liệt sĩ, nhà báo cách mạng Việt Nam.

Chiều 28/3, tại khối phố Hòa Tiến, phường Vinh Lộc (trước đây thuộc TP Vinh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức lễ khởi công chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An, đại diện các bộ, ngành, cơ quan báo chí và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiều tỉnh trên cả nước.

Chùa Da sẽ được trùng tu, xây dựng 26 hạng mục với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng, do người dân, phật tử và các mạnh thường quân đóng góp.

Bản vẽ thiết kế xây dựng chùa Da. Ảnh: Quốc Huy

Trong khuôn viên tổng quy hoạch, một nhà tưởng niệm rộng 176 m2 được dựng để tri ân hơn 500 nhà báo cách mạng Việt Nam đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ độc lập, tự do. Công trình bao gồm tổ hợp sắp đặt âm - dương kết nối thông trần và an nước, hình tượng ngòi bút biểu trưng cho tinh thần nghề báo. Không gian "góc nhà báo - tra cứu" tái hiện khu làm việc truyền thống, với trạm tra cứu theo bàn in báo, cho phép tìm hiểu dòng sự kiện, nhân vật và hành trình tác nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh việc khởi công phục dựng chùa Âu Lạc không chỉ là xây dựng công trình kiến trúc Phật giáo, mà còn là khôi phục di sản văn hóa tâm linh quê hương, gìn giữ và phát huy giá trị tốt đẹp của các bậc tiền nhân. Công trình đồng thời trở thành địa chỉ đỏ để thế hệ người làm báo tìm về tri ân, tiếp nối các nhà báo đi trước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng chùa Da sau lễ động thổ. Ảnh: Quốc Huy

Chùa Da được dựng từ cuối thế kỷ XVII, trùng tu năm 1889, dưới tán cây da rộng. Ngôi chùa từng là địa chỉ sinh hoạt tín ngưỡng của nhiều thế hệ người dân. Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, tiếng trống chùa cổ vũ phong trào đấu tranh. Hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Trải qua chiến tranh và thời gian, chùa dần hư hỏng, chỉ còn dấu tích giữa rừng cây. Năm 2017, chính quyền địa phương phê duyệt kế hoạch khôi phục và tôn tạo.

Việc hình thành không gian tưởng niệm các nhà báo cách mạng Việt Nam là kết quả của sự chung tay nhiều thế hệ nhà báo, đồng nghiệp và nhà hảo tâm. Trong đó, nhà báo Nguyễn Văn Hiền, nguyên Phó tổng biên tập Báo Nghệ An đã dành hơn 15 năm sưu tầm, kết nối và gìn giữ thông tin về các nhà báo hy sinh, đồng thời phát nguyện cùng nhà chùa lập nơi thờ tự anh linh.

Hình ảnh các nhà báo liệt sĩ tại chùa Da. Ảnh: Hùng Lê

Đức Hùng