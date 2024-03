Xây dựng mạng lưới để hoàn thiện hệ sinh thái logistics

Thay vì ưu tiên thiết lập các tuyến vận tải, đơn vị vận chuyển BEST xây dựng mạng lưới chuyển phát nhanh và trung tâm phân loại hàng hóa tại các thành phố trung tâm logistics.

Hệ thống trung tâm phân loại của BEST được xây dựng ở các thành phố lớn, nơi tập trung các tuyến đường vận tải huyết mạch. Nhờ xây dựng hệ thống trung tâm phân loại hàng hóa đồng bộ và trải đều trên toàn quốc, đơn vị có nhiều thuận lợi để phát triển logistics toàn diện.

Đơn cử, Trung tâm phân loại tại Củ Chi, TP HCM có diện tích 40.000 m2 và Trung tâm tại Từ Sơ, Bắc Ninh có diện tích 45.000 m2 hiện là hai kho có quy mô lớn nhất của BEST tại Đông Nam Á. Theo đại diện doanh nghiệp, việc vận hành các trung tâm xử lý hàng hóa quy mô lớn là bước đi cần thiết để hình thành hệ sinh thái bền vững và tiến tới cung cấp dịch vụ đa dạng.

Trung tâm phân loại hàng hóa của BEST tại Củ Chi, TP.HCM có diện tích 40.000 m2. Ảnh: BEST

Hiện nay các trung tâm xử lý hàng hóa của BEST đang là nơi phân loại hàng hoá chuyển phát nhanh trong nước, tập kết hàng vận chuyển xuyên biên giới từ các nước Trung Quốc, Đông Nam Á về Việt Nam và thực hiện dịch vụ hoàn tất đơn hàng cho các đối tác thương mại điện tử trong và ngoài nước.

Hệ thống cân, đo và quét mã bưu kiện tự động tại trung tâm phân loại BEST ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: BEST

Đơn vị đang có 36 trung tâm phân loại hàng hóa trên toàn quốc với tổng diện tích kho bãi hơn 100 ha, việc sở hữu hệ thống kho bãi quy mô lớn cùng mạng lưới trải rộng giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, mang đến cho khách hàng và đối tác dịch vụ logisics toàn trình, kết nối liền mạch.

Thay vì phải sử dụng nhiều giải pháp vận chuyển của các nhà cung cấp khác nhau, chỉ cần kết nối với BEST, đối tác có thể sử dụng trọn gói các dịch vụ của đơn vị, hàng hóa cũng dễ dàng tập kết và lưu kho tại các trung tâm phân loại để chờ vận chuyển ra nước ngoài hay giờ giao đến tay khách hàng trong nước. Việc này góp phần đơn giản hóa quy trình kết nối dịch vụ, rút ngắn thời gian xử lý hàng hoá, giúp tiết kiệm nhân lực và thời gian.

Cơ sở vật chất hiện đại, chuyên môn hóa của BEST. Ảnh: BEST

Mặt khác, hệ thống kho bãi hiện đại với quy mô lớn giúp đơn vị dễ dàng triển khai các loại hình nghiệp vụ mới. Ngoài dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước, BEST Express đơn vị đang đẩy mạnh triển khai vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo và theo dõi hành trình hàng hóa trên các phần mềm quản lý BEST Software.

BEST hiện có mặt tại 63 tỉnh thành với 650 bưu cục đang cung cấp dịch vụ. Đội ngũ giao nhận tăng hơn 12 lần, từ 400 năm 2019 lên hơn 6.000 nhân viên. Doanh nghiệp cũng là đối tác của các sàn thương mại điện tử cùng các kênh mua sắm nội địa uy tín và hàng chục nghìn đối tác shop online với năng lực xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày.

Thế Đan