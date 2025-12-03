Hệ thống lắp tại cơ sở phát cảnh báo, truyền dữ liệu đến cơ quan chức năng nếu cảm biến phát hiện cháy, rút ngắn thời gian cứu hộ, giảm thiệt hại.

Tình hình cháy nổ tại nhiều đô thị lớn tiếp tục phức tạp, đặc biệt vào ban đêm hoặc tại các cơ sở sản xuất đông người. Nhiều vụ việc gây thiệt hại nặng do lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhận tin muộn, trong khi cơ sở không kịp triển khai biện pháp ban đầu.

Để rút ngắn thời gian phản ứng, Bộ Công an triển khai Đề án "Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố Phòng cháy, chữa cháy", do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07) chủ trì. Theo Quyết định số 8390/QĐ-BCA ngày 14/10/2025, Tổng Công ty công nghệ - viễn thông toàn cầu GTel được Bộ Công an giao nhiệm vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phát triển phần mềm quản lý tập trung, tổ chức lắp đặt và tích hợp thiết bị truyền tin báo sự cố tại các cơ sở, đồng thời phối hợp với C07, các đơn vị công an địa phương trong vận hành và giám sát.

Đại diện cơ quan chức năng giới thiệu về hệ thống truyền tin báo cháy. Ảnh: GTel

Thiết bị truyền tin được kết nối trực tiếp với hệ thống báo cháy tại chỗ. Khi cảm biến khói, nhiệt hoặc tủ trung tâm phát hiện sự cố, tín hiệu được gửi ngay về trung tâm thông tin của lực lượng PCCC. Các dữ liệu như vị trí cơ sở, nguy cơ cháy, thiết bị phòng cháy, trụ nước và lực lượng tại chỗ cũng được hiển thị đầy đủ, giúp cán bộ chỉ huy đánh giá nhanh và điều động lực lượng phù hợp.

Cách làm này khắc phục hạn chế của phương thức báo cháy truyền thống vốn phụ thuộc điện thoại hoặc người dân báo tin trực tiếp. Thời gian truyền tin rút xuống còn vài giây, giúp cơ sở có cảnh báo sớm để khoanh vùng và xử lý bước đầu.

Thiết bị truyền tin báo cháy tích hợp trực tiếp với tủ báo cháy trung tâm tại cơ sở. Ảnh: GTel

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ dữ liệu đều được số hóa. Các thông tin về thiết bị phòng cháy, phương tiện, lực lượng tại cơ sở và bản đồ khu vực được cập nhật trên hệ thống điện tử, hỗ trợ trung tâm chỉ huy theo dõi và đưa ra quyết định kịp thời.

Tại nhiều địa phương đã triển khai, cơ sở sản xuất, nhà kho hoặc hộ kinh doanh nhỏ cho biết việc lắp thiết bị báo cháy truyền tin giúp họ yên tâm hơn. Cảnh báo xuất hiện gần như ngay lập tức, giảm nguy cơ cháy lan, đồng thời tạo thói quen kiểm tra thiết bị định kỳ. Các trung tâm chỉ huy 34 tỉnh, thành đã tiếp nhận tín hiệu tự động và điều động lực lượng trong thời gian ngắn hơn so với trước.

PC07 phối hợp với GTel tập huấn về hệ thống truyền tin báo cháy cho cán bộ chiến sĩ. Ảnh GTel

Đề án được xem là bước tiến trong ứng dụng công nghệ vào PCCC. Việc kết hợp truyền tin nhanh với dữ liệu số tạo ra cách quản lý hiện đại, giảm phụ thuộc thao tác thủ công và nâng cao khả năng cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư lẫn cơ sở sản xuất. Đây là bước chuyển giúp bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản người dân trong bối cảnh rủi ro cháy nổ ngày càng phức tạp.

Hoài Phương