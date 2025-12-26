TP HCM chốt chủ trương xây cầu Phú Mỹ 2 và Cần Giờ

Hai dự án cầu Phú Mỹ 2 vốn hơn 23.000 tỷ đồng và Cần Giờ hơn 13.000 tỷ đầu tư theo hợp đồng BT, dự kiến khởi công đầu năm sau, hình thành các trục giao thông mới.

Nội dung nêu trong hai nghị quyết vừa được HĐNĐ TP HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề chiều 26/12.

Cầu Phú Mỹ 2 dài 6,3 km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ qua các phường Phú Thuận, Tân Mỹ, xã Nhà Bè và kết thúc tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Cầu được thiết kế quy mô 8 làn xe (6 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp); đường dẫn hai đầu cầu tối thiểu 8 làn xe với hạ tầng kỹ thuật tương ứng.

Để thực hiện dự án, hai địa phương dự kiến thu hồi khoảng 29,4 ha đất (TP HCM 17,5 ha và Đồng Nai 11,9 ha). Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 23.186 tỷ đồng, bao gồm lãi vay và lợi nhuận nhà đầu tư.

Vị trí các cây cầu kết nối TP HCM và Đồng Nai sắp tới sẽ xây dựng, trong đó có Phú Mỹ 2 (xanh lá). Đồ họa: Khánh Hoàng

Trong cơ cấu vốn, chi phí xây dựng và thiết bị chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 12.336 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khoảng 4.365 tỷ đồng, trong đó phía Đồng Nai khoảng 270 tỷ đồng.

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất giá trị khoảng 15.083 tỷ đồng và ngân sách thành phố khoảng 5.807 tỷ đồng. Việc thanh toán dự kiến thực hiện trong vòng 3 năm sau khi công trình hoàn thành, bàn giao.

Công trình sẽ hình thành trục giao thông mới, liên kết trực tiếp trung tâm thành phố HCM và hai sân bay Tân Sơn Nhất, Long Thành; giúp giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1, 51 và cao tốc TP HCM - Long Thành. Dự án còn được kỳ vọng giải quyết bài toán ùn tắc, giảm chi phí vận tải và thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực Nam Sài Gòn.

Dự án cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, nối huyện Nhà Bè (cũ) với Cần Giờ, gồm cầu chính dài gần 3 km và hơn 3,3 km đường dẫn cùng các cầu nhỏ vượt Sông Chà, Tắc Sông Chà, rạch Mương Ngang. Cầu được thiết kế 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc 80 km/h.

Công trình tổng mức đầu tư sơ bộ 13.201 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà đầu tư khoảng 9.773 tỷ đồng, gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay; ngân sách thành phố khoảng 3.428 tỷ đồng, chủ yếu cho bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ xây dựng hạ tầng.

Phối cảnh dự án cầu Cần Giờ. Ảnh: Sở Quy hoạch và Kiến trúc

Dự án được tách hai thành phần: bồi thường, hỗ trợ tái định cư bằng vốn đầu tư công; và xây dựng cầu theo phương thức PPP, hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất, thời hạn khoảng 5 năm.

Khi đưa vào khai thác, cầu Cần Giờ sẽ thay thế phà Bình Khánh, tạo kết nối trực tiếp, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực trong bối cảnh địa phương đang triển khai dự án khu đô thị biển.

Trường Hà - Lê Tuyết