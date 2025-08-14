Xavier University - môi trường học thuật Mỹ cho sinh viên toàn cầu

Xavier không chỉ cung cấp nền tảng học thuật vững chắc mà còn chú trọng bồi dưỡng đạo đức, tinh thần cống hiến và khả năng thích ứng trong thế giới toàn cầu hóa.

Xavier University là một trong những đại học Công giáo Dòng Tên lâu đời nhất nước Mỹ. Những năm gần đây, trường trở thành điểm đến cho sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam, khi tìm kiếm một môi trường học tập chất lượng, nhân văn và giàu cơ hội nghề nghiệp.

Trường đại học Xavier University tại Ohio, Mỹ. Ảnh: Xavier University

Với quy mô dưới 7.000 sinh viên và tỷ lệ sinh viên - giảng viên 12:1, Xavier tạo điều kiện để người học nhận được sự quan tâm cá nhân hóa trong suốt quá trình phát triển. Sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên ngành mà còn được định hướng kỹ năng mềm, tư duy phản biện và trách nhiệm cộng đồng – những yếu tố ngày càng được coi trọng trong thị trường lao động hiện đại.

Trường cũng khuyến khích học tập gắn liền trải nghiệm thực tế, thể hiện qua hơn 150 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên hoạt động năng động. Từ các cuộc thi như AMA Pinnacle Awards cho sinh viên Marketing, hội thảo nghiên cứu Big East với sinh viên Tâm lý học, đến cuộc thi An ninh mạng cấp quốc gia và dự án nghiên cứu sinh học cùng NASA - sinh viên Xavier liên tục được thử thách và nâng cao năng lực thực tiễn.

Không chỉ giới hạn trong khuôn viên trường, sinh viên Xavier còn được tiếp cận môi trường nghề nghiệp sôi động nhờ vị trí đắc địa tại thành phố Cincinnati, bang Ohio - nơi quy tụ hơn 2 triệu dân và là trụ sở của nhiều tập đoàn thuộc danh sách 500 Fortunes nhất nước Mỹ như Procter & Gamble, Kroger, Fifth Third Bank hay Children's Hospital. Nhờ mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc trong quá trình học, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối thông qua cộng đồng cựu sinh viên toàn cầu với hơn 74.000 người. Vì thế, tỷ lệ sinh viên có việc làm, học lên cao hoặc ổn định công việc trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp đạt tới 98%, theo thống kê của trường.

Một điểm cộng nữa của Xavier là chương trình thực tập và du học phong phú tại hơn 30 quốc gia, bao gồm Pháp, Anh, Đức... giúp sinh viên mở rộng hiểu biết văn hóa, tăng cường kỹ năng ngôn ngữ và khả năng hội nhập toàn cầu. Điều này phù hợp với những sinh viên năng động, yêu thích khám phá và có định hướng nghề nghiệp xuyên biên giới.

Sinh viên Xavier University. Ảnh: Xavier University

Ngoài ra, trường chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện và hòa nhập, đặc biệt là đối với sinh viên quốc tế. Với sinh viên đến từ hơn 40 quốc gia, trường tạo nên cộng đồng đa văn hóa, nơi sự khác biệt được tôn trọng và hỗ trợ. Các bộ phận như Academic Advisor (cố vấn học tập), Career Coach (định hướng nghề nghiệp), Care Manager (chăm sóc tinh thần), cùng Trung tâm Giáo dục Quốc tế (CIE) - hỗ trợ toàn diện từ thủ tục visa đến tìm việc làm thêm - đảm bảo sinh viên luôn có người đồng hành trong suốt quá trình học tập và sinh sống tại Mỹ.

Ảnh: Trung tâm Giáo dục Quốc tế (CIE) tại Xavier University. Ảnh: Xavier University

Về chi phí, Xavier là một trong những trường tư thục có mức học phí hợp lý so với mặt bằng chung tại Mỹ, đặc biệt khi kết hợp với học bổng đầu vào hấp dẫn từ 20.000 đến 30.000 USD một năm dành cho sinh viên quốc tế, bao gồm cả sinh viên Việt Nam.

Trần Hà Tuấn Kiệt, sinh viên ngành Khoa học Máy tính tại Xavier, chia sẻ học bổng này đã giúp em hiện thực hóa giấc mơ du học Mỹ. "Khi mới sang, em gặp không ít khó khăn về tiếng Anh và kỹ năng thuyết trình. May mắn là các thầy cô ở đây rất chủ động hỗ trợ em đăng ký khóa bổ trợ, nhờ đó em dần tự tin hơn và học tập hiệu quả hơn rất nhiều", Kiệt nói.

Trần Hà Tuấn Kiệt, sinh viên hiện tại của Xavier University cùng chị Vũ Phương Nga, đại diện tuyển sinh của trường tại khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Xavier University

Theo chị Vũ Phương Nga, đại diện tuyển sinh của trường tại khu vực Đông Nam Á, không chỉ là nơi học tập, Xavier còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ và định hình tương lai. Với chất lượng giảng dạy xuất sắc, mạng lưới nghề nghiệp vững chắc, cộng đồng hỗ trợ toàn diện và các chương trình học bổng hào phóng, trường đang mở rộng cánh cửa du học Mỹ cho sinh viên Việt Nam.

Thế Đan