Xavi ước Messi còn ở Barca

Tây Ban NhaTrong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách HLV Barca, Xavi nhắc đến đồng đội cũ Lionel Messi và hạnh phúc khi được so sánh với Pep Guardiola.

"Messi, Samuel Eto'o và Ronaldinho. Tôi ước có họ trong đội hình nhưng không thể. Tôi là bạn thân của Messi. Cậu ấy đã nhắn tin chúc tôi may mắn. Tôi cũng mong muốn điều tương tự cho cậu ấy. Messi là cầu thủ hay nhất trong lịch sử nhưng cậu ấy không ở đây. Barca có những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt trên sân và chúng tôi không thể nghĩ về những cầu thủ không có mặt ở đây", Xavi nói trong buổi họp báo hôm 8/11.

Messi thi đấu cùng Xavi 11 năm, từ 2004 đến 2015, trước khi cựu tiền vệ 41 tuổi sang Qatar thi đấu. Trong thời đỉnh cao của Barca, bộ ba Xavi, Messi và Andres Iniesta được xem là linh hồn của lối chơi tiki-taka. Hồi tháng 8, Messi rời Barca sau 21 năm gắn bó để đầu quân cho PSG, do đội chủ sân Nou Camp không thể ký hợp đồng mới với anh vì rào cản tài chính.

Xavi là cầu thủ chơi nhiều thứ hai cho đội chủ sân Camp Nou với 767 trận, chỉ kém kỷ lục 778 trận của chính Messi.

Xavi trong lễ ra mắt vai trò HLV của Barca hôm 8/11. Ảnh: AS.

Sự trở lại của Xavi được so sánh với Pep Guardiola, người dẫn dắt Barca năm 2008 khi mới 37 tuổi. Cả hai đều trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, thi đấu ở vị trí tương đồng và chia sẻ triết lý bóng đá kiểm soát. Khi biết tin Barca bổ nhiệm Xavi, Guardiola tin tưởng học trò cũ sẽ thành công. "So sánh tôi với Guardiola là điều tích cực", Xavi nói. "Ông ấy là tấm gương cho tôi trên tư cách cầu thủ cũng như HLV. Tôi nghĩ Guardiola là HLV giỏi nhất thế giới và nếu được so sánh với ông ấy, đó hẳn là vinh hạnh. Tất nhiên, tôi hiểu áp lực khi làm việc ở đội bóng lớn nhất thế giới. Chúng tôi cần đòi hỏi nhiều hơn từ cầu thủ và kết quả sẽ cho thấy đội bóng đi đúng hướng hay không. Nhưng tôi hạnh phúc khi được so sánh với Guardiola. Kỳ vọng lớn là điều tốt".

Thực tế, không phải ai trở lại HLV cũ cũng thành công như Guardiola hay Zinedine Zidane. Frank Lampard (Chelsea) và Andre Pirlo (Juventus) đều nhanh chóng bị sa thải, trong khi Ole Gunnar Solskjaer (Man Utd) liên tục chịu sức ép về thành tích và lối chơi. Khi được hỏi về điều này, Xavi nói: "Tôi hiểu rõ CLB và những cầu thủ của CLB. Tôi biết sẽ có lúc mình bị chỉ trích. Dẫn dắt Barca là việc khó nhất, bởi thắng là chưa đủ, bạn phải giúp CLB đá đẹp. Thắng 1-0 nhờ bàn ở phút cuối không được coi là kết quả tốt. Chúng tôi phải theo đuổi lối đá đẹp mắt, hoàn hảo. Hy vọng tôi có theo chân Guardiola và Zidane, chứ không phải những người còn lại".

Về lối chơi của Barca, ông nói: "Chúng tôi hiểu bóng đá là trò chơi vị trí. Barca không thể thay đổi lối chơi. Chúng tôi muốn pressing cao và đoạt bóng ở phần sân đối thủ. Chúng tôi muốn chơi với cường đội cao và tạo ra cơ hội. Tôi không khám phá ra điều gì cả. Đó là DNA của Barca. Đây là một đội bóng nhiệt huyết, cống hiến mọi thứ trên sân. Suy cho cùng, tôi vẫn theo triết lý của Johann Cryuff. Hậu vệ đầu tiên của CLB là tiền đạo, và cầu thủ tấn công đầu tiên là thủ môn. Barca cần là một tập thể chứ vấn đề không nằm ở một cầu thủ hay một tuyến. Mọi thành viên cần là một phần của đội và làm việc hết sức. Không chỉ hàng công, hàng thủ cũng cần rèn luyện chiến thuật. Các cầu thủ cần biết họ phải làm gì trên sân".

Xavi sinh ra ở thành phố Terrassa, thuộc xứ Catalonia năm 1980. Ông chơi cho lò đào tạo Terrassa từ khi mới bốn tuổi, và chuyển sang Barca năm 11 tuổi. Kể từ đó, Xavi gắn bó với Barca 24 năm với tư cách cầu thủ, đoạt 25 danh hiệu chuyên nghiệp trong đó có bốn Champions League. Ông cũng là trụ cột hàng tiền vệ của Tây Ban Nha thời hoàng kim, đoạt hai Euro và một World Cup.

Năm 2015, Xavi chuyển sang khoác áo Al Sadd, trước khi giải nghệ ở tuổi 39. Ông dẫn dắt Al Sadd ngay sau khi treo giày, giúp đội đoạt bảy danh hiệu. Trước khi nhận lời trở về Barca, ông từng được Liên đoàn Bóng đá Brazil tiếp cận. HLV 41 tuổi cho biết: "Đúng là chúng tôi đã thương thảo với Brazil để tôi trở thành trợ lý của Tite, và sau đó nắm quyền khi World Cup 2022 khép lại. Nhưng ước mơ của tôi luôn là trở thành HLV của Barca. Tôi cảm thấy đã sẵn sàng. Đây là thời điểm thích hợp".

