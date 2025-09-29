Xavi khao khát dẫn dắt Man Utd

Cựu HLV Barca, Xavi Hernandez đang theo dõi sát sao Ngoại hạng Anh và sẵn sàng ngay lập tức nhận lời dẫn đội nếu được Man Utd đề nghị.

"Có ba HLV Man Utd đang cân nhắc, trong đó có Xavi Hernandez", Romano nói trên kênh YouTube của anh ngày 28/9. "Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng Xavi rất quan tâm đến Ngoại hạng Anh. Ông ấy đang nghiên cứu bóng đá Anh và sẽ lập tức nhận lời nếu có cơ hội, dù Man Utd đang không được dự Cup châu Âu".

Xavi vẫn giữ mong muốn dẫn dắt Man Utd. Ảnh: SportBible

Thông tin này gây chú ý bởi Man Utd vừa thua chủ nhà Brentford 1-3 ở vòng 6. Thất bại khiến "Quỷ Đỏ" rơi xuống vị trí 14, nối dài chuỗi trận tệ hại. Dưới trướng Ruben Amorim, đội mới giành 34 điểm sau 33 trận Ngoại hạng Anh, thành tích kém xa kỳ vọng sau khi chi gần 270 triệu USD mua sắm cầu thủ hè qua. Nhiều người hâm mộ muốn ban lãnh đạo sa thải HLV người Bồ Đào Nha ngay lập tức.

Tuy nhiên theo BBC Sport, nội bộ Man Utd vẫn đang đặt niềm tin vào Amorim. Nguồn tin từ Old Trafford cho biết tỷ phú Jim Ratcliffe, cổ đông cá nhân lớn nhất đội và nắm quyền điều hành bóng đá, muốn cho HLV người Bồ Đào Nha thêm thời gian. Ratcliffe cho rằng chỉ nên đánh giá công bằng khi Amorim có đủ một mùa giải cùng lực lượng ông mong muốn.

Amorim cũng tỏ ra bình thản trước áp lực. Sau trận thua Brentford, ông cho biết không bao giờ lo lắng về công việc. "Tôi không phải mẫu người như vậy", HLV 40 tuổi nói. "Quyết định không thuộc về tôi. Và tôi chỉ có thể làm hết sức mỗi ngày".

Dù vậy, sự kiên nhẫn từ lãnh đạo không làm giảm bớt những lời chỉ trích. Hàng loạt cựu danh thủ Anh như Alan Shearer, Martin Keown, Ashley Williams hay Micah Richards đều cho rằng Amorim quá cứng nhắc với sơ đồ 3-4-2-1, trong khi cầu thủ liên tục mắc lỗi cá nhân. Man Utd cũng chưa từng thắng hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2023-2024.

Xavi từng được cân nhắc thay thế Erik ten Hag tháng 11/2024, nhưng cuối cùng ban lãnh đạo Man Utd chọn Amorim. HLV người Tây Ban Nha chia tay Barca hè 2024, đến nay chưa nhận thêm nhiệm vụ mới.

Trước đó, ông từng giúp Barca vô địch La Liga 2022-2023, với phong cách kiểm soát bóng, đề cao tính kỷ luật chiến thuật. Ngoài ra, Xavi cũng sẵn sàng chơi bóng thực dụng khi cần. Bất lợi của HLV 45 tuổi là chưa có kinh nghiệm thi đấu hay dẫn dắt đội nào ở Ngoại hạng Anh. Hai mục tiêu khác Man Utd đang nhắm tới là HLV Crystal Palace Oliver Glasner, và Bournemouth Andoni Iraola.

Cuối tuần này, Man Utd sẽ tiếp Sunderland trên sân Old Trafford, khi tân binh đang bay cao ở vị trí thứ năm. Một thất bại nữa có thể khiến áp lực đặt lên Amorim lớn hơn bao giờ hết.

Hoàng An tổng hợp